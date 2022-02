Com Mugni e Jonathan, Bahia inicia preparação para pegar o Barcelona 

Depois de perder a primeira partida na temporada ao cair para o Atlético de Alagoinhas, por 2x1, no último sábado (5), o elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira (7), e iniciou a preparação para o confronto com o Barcelona de Ilhéus, marcado para esta quarta-feira (9), às 19h15, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano.

No CT Evaristo de Macedo, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Atlético fizeram um trabalho regenerativo. O resto do elenco fez um treino de força na academia.

Logo depois, os jogadores foram para o campo e realizaram um trabalho tático com troca de passes e finalizações. Já os goleiros realizaram um treino específico.

O técnico Guto Ferreira aproveitou o dia ainda para aplicar um treino tático em campo reduzido. As novidades ficaram por conta dos retornos do meia Lucas Mugni e do lateral Jonathan, que desfalcaram o Esquadrão no final de semana.

Por outro lado, o volante Miquéias, que foi titular no Carneirão, foi poupado das atividades. Ele seguiu protocolo após sofrer pancada na cabeça durante o jogo. Isolados após serem diagnosticados com covid-19, o volante Patrick e o zagueiro Luiz Otávio também não treinaram.