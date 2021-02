Com Nino e Rodriguinho, Bahia fecha preparação para pegar o Goias

O Bahia está pronto para a partida contra o Goiás, marcada para este sábado (6), às 19h, na Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na tarde desta sexta-feira (5), o elenco fez o último treinos da 'decisão' contra o alviverde. A novidade do dia ficou por conta das presenças de Rodriguinho e Nino Paraíba. Os dois treinaram normalmente e estão á disposição para a partida.

Como já é costume, o técnico Dado Cavalcanti só vai divulgar a escalação minutos antes do início do jogo, mas já é certo de que o Bahia terá algumas mudanças. A principal delas será no meio-campo.

Destaque nos últimos jogos, o meia colombiano Índio Ramírez rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e vai ficar afastados dos gramados por pelo menos seis meses. Entre as opções, Dado pode optar por manter Daniel como meia armador, ou escalar o volante Ramon na função.

Na lateral direita, Zeca surge como opção entre os titulares e pode ganhar a vaga que vinha sendo ocupada por João Pedro, já que Nino estava machucado.

No gol, Douglas ainda se recuperar da dor no joelho e fez tratamento na fisioterapia. Em recuperação, Mateus Claus foi para o campo e fez trabalho específico, mas o titular deve continuar mesmo sendo Anderson.

Por outro lado, o Bahia tem o retorno do atacante Rossi, que cumpriu suspensão e não atuou na derrota para o Fluminense. Com todos os desfalques e indicativos de mudanças, uma provável escalação do Bahia tem:

Anderson (Mateus Claus), Zeca, Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Ronaldo, Gregore e Daniel (Ramon); Rossi, Gilberto e Thiago.

Com 36 pontos, o Bahia é o atual 16º colocado da Série A, mas pode entrar na zona de rebaixamento caso o Sport vença o Botafogo, na noite desta sexta-feira, no Rio de Janeiro.