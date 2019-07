Com Nino em campo, Bahia se prepara para decisão contra o Grêmio

O titular absoluto da lateral direita do Bahia tem chance de enfrentar o Grêmio na decisão da Copa do Brasil, quarta-feira (17), às 19h15, na Fonte Nova. O jogo definirá quem avança às semifinais do torneio. Quem vencer fica com a vaga. Em caso de empate, a disputa seguirá para os pênaltis.

Na manhã desta segunda-feira (15), Nino Paraíba desceu para o campo principal do Fazendão e fez um treinamento com bola. A atividade foi separada do restante do elenco, mas mostra uma evolução no quadro do jogador, que foi vetado da derrota por 1x0 contra o Santos, em Pituaçu, sábado (13), no recomeço do Brasileirão.

A primeira partida das quartas de final terminou empatada em 1x1, em Porto Alegre, na última quarta-feira (10), e foi nela que Nino se machucou. Ainda no primeiro tempo, ele torceu o tornozelo esquerdo e foi substituído pelo volante Flávio. Como já defendeu o Fluminense na Copa do Brasil, Ezequiel, o substituto imediato, não pode entrar em campo pelo tricolor.

De fora, Nino Paraíba viu Everton 'Cebolinha' abrir o placar para a equipe gaúcha e Gilberto igualar o marcador na Arena do Grêmio.

Já o meia Guerra não reencontrará o adversário. Ele torceu o joelho direito contra o Santos e, nesta segunda, fez tratamento no departamento médico, assim como o atacante Rogério e o zagueiro Ernando, que se recuperam de uma luxação no ombro e uma hérnia de disco, respectivamente.

Reforços e pênaltis

Novos reforços, o zagueiro Wanderson, o lateral esquerdo Giovanni e o atacante Lucca participaram da atividade com bola para os jogadores reservas comandada pelo técnico Roger Machado. Dos três, apenas Wanderson pode defender o Bahia na Copa do Brasil. Ele está regularizado e foi inscrito na competição dentro do prazo.

Ao final da atividade, os jogadores treinaram cobrança de pênalti. O goleiro Douglas, o volante Gregore e o atacante Gilberto converteram as três batidas.

O Bahia encerra a preparação para o jogo contra o Grêmio na tarde de terça-feira (16), no Fazendão.