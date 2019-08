Com Nino Paraíba, Roger esboça Bahia para enfrentar o Atlético-MG

O Bahia que vai entrar em campo contra o Atlético-MG começou a ganhar cara. Durante o treinamento realizado no Fazendão nessa quarta-feira (21), o técnico Roger Machado armou o time que estuda escalar para o jogo de sábado (24), às 11h, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Recuperado de contusão, o lateral direito Nino Paraíba treinou normalmente com o grupo e reassumirá a posição contra o Galo. Com isso, Ezequiel volta a ficar como opção no banco de reservas. No treino comandado por Roger Machado, ele trabalhou como coringa.

A lateral esquerda também terá novidade. Suspenso, Moisés está fora da partida e Giovanni, que o substituiu no decorrer do jogo contra o Goiás, assumirá a vaga outra vez. Escolhido para dar coletiva de imprensa, ele falou sobre a importância de cumprir o papel defensivo desempenhado por Moisés. "A gente tem que tentar exercer essa função da linha de quatro, marcando, que é importante. Tenho característica mais de sair jogando, mas é preciso defender", afirmou Giovanni.

Após cumprir suspensão, Gregore retorna ao meio-campo. Na última rodada, o setor foi formado por Ronaldo, Flávio e Lucca. Para o jogo de sábado, Lucca voltará a jogar no ataque. A dúvida é esse Ronaldo será mantido ou se Guerra começará entre os titulares. Ao menos essas foram as opções testadas por Roger Machado no treino desta quarta-feira. Na atividade, o treinador escalou primeiro Gregore, Flávio e Ronaldo. Depois, susbstituiu Ronaldo por Guerra.

O ataque também não está definido. Lucca e Artur estão confirmados, mas Gilberto ainda é dúvida para a partida. Ele foi cortado do jogo contra o Goiás no aquecimento após sentir um incômodo na coxa e foi substituído por Fernandão. Nessa quarta, Gilberto fez um trabalho físico no campo em separado.