Com nova escalação, Vitória encara o Fortaleza na Copa do Brasil

Após a eliminação na primeira fase do Campeonato Baiano e as duas derrotas no começo da Série C do Brasileiro, o Vitória deposita as esperanças mais uma vez na Copa do Brasil. O mata-mata nacional é único registro de sucesso do time no ano até então, e nesta quarta-feira (20) o Leão enfrenta o Fortaleza, às 19h, na Arena Castelão.

A partida na capital cearense é a primeira da briga por uma vaga nas oitavas de final. A segunda será no dia 12 de maio, no Barradão. Ao contrário das duas fases anteriores, marcadas por jogo único, a partir da terceira os confrontos são decididos em ida e volta. É também nesta etapa que os clubes participantes da Copa Libertadores, caso do Fortaleza, entram na disputa.

O Vitória chegou até a terceira fase com dois técnicos no comando. Já demitido, Dado Cavalcanti esteve à frente do time no empate em 1x1 com o Castanhal, dia 3 de março, no estádio da Curuzu, em Belém. Melhor posicionado no ranking da CBF, o Leão aproveitou-se do regulamento e avançou com a igualdade no placar.

O jogo contra o Glória-RS, pela segunda fase, no Barradão, marcou a estreia de Geninho. Era o dia 23 de março e, logo de cara, o técnico implementou o esquema com três zagueiros, mantido até hoje. A equipe seguiu apresentando dificuldade para atacar, mas construiu o placar de 2x0 nos minutos finais, com gols de Jadson e Luidy.

Agora o Vitória vai enfrentar um adversário com muito mais representatividade nacional e orçamento que os dois anteriores. Este é inclusive, na teoria, o jogo mais difícil do rubro-negro no ano.

Integrante da Série A e disputando a Libertadores, o Fortaleza também não estreou bem no Brasileiro - perdeu para Cuiabá e Internacional - e vai tentar dar uma resposta positiva à torcida na Copa do Brasil. A equipe inicia uma maratona, com jogos hoje, sexta e domingo. Os dois últimos são pela final do Campeonato Cearense, contra o Caucaia.

Em jogo, muita grana: R$ 3 milhões, valor de premiação que será pago pela CBF aos 16 times que avançarem.

Meio time diferente

Para tentar segurar o ímpeto do Fortaleza, a tendência é que Geninho mexa em quase metade do time do Vitória. O recém-chegado Daniel Bolt deve estrear na ala direita e Iury será novamente improvisado na esquerda. Com isso, Alemão e Salomão perderão a titularidade.

O meio-campo também terá novidade, e pode ser no plural. Uma alteração é certa porque Dionísio já disputou a atual edição da Copa do Brasil pelo Atlético de Alagoinhas e não pode jogar. Léo Gomes está cotado para a vaga. Seria a reestreia dele com a camisa vermelha e preta, já que foi revelado na Toca do Leão.

Outra possível mudança no setor, esta por opção de Geninho, é a saída de Eduardo e o retorno de Jadson.

A situação de Dionísio é a mesma de Miller e Thiaguinho, também contratados do Carcará e indisponíveis. O trio entrou em campo contra o CSA, na única partida do Atlético na competição.

O volante Pablo, emprestado pelo Fortaleza, o zagueiro colombiano Hector Urrego, que não está regularizado, e o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni, em transição física após contusão, são os outros jogadores que não estão à disposição hoje.

No ataque, Santiago Tréllez deve ganhar novo parceiro, com Alisson Santos ganhando a vaga de Luidy. O garoto fez um treino específico de finalização durante esta semana para corrigir o principal defeito apresentado em campo durante a partida contra o Floresta, quando criou boas chances com seus dribles em velocidade e desperdiçou.

O Vitória deve ir a campo contra o Fortaleza com Lucas Arcanjo, Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa e Mateus Moraes; Daniel Bolt, João Pedro, Léo Gomes, Jadson e Iury; Alisson Santos e Tréllez.