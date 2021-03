Com nova escalação, Vitória visita o Bahia de Feira pelo estadual

O Vitória ainda não repetiu a mesma escalação em dois jogos seguidos nesta temporada e nem o fará diante do Bahia de Feira. Quando a bola rolar pelo Campeonato Baiano, nesta quarta-feira (30), às 19h30, o torcedor rubro-negro verá na Arena Cajueiro um time bastante diferente daquele que empatou sem gols com o Confiança pela Copa do Nordeste, no final de semana. “Praticamente vou mudar quase que toda a equipe”, confirmou Rodrigo Chagas.

O treinador rubro-negro não revelou o time, mas o CORREIO apurou que quatro titulares diante da equipe sergipana não foram sequer relacionados para o jogo contra o Tremendão. Foram poupados da viagem o lateral direito Raul Prata, os zagueiros Marcelo Alves e Wallace, além do centroavante Samuel.

“A gente tem uma semana muito forte e decisiva. Campeonato Baiano, domingo Copa do Nordeste, meio de semana Copa do Brasil. Como a gente tem um elenco, não temos titulares absolutos. Nesse momento acho melhor utilizar uma equipe que possa vir a ser muito competitiva”, afirmou Chagas.

O Vitória recebe o Treze, domingo, às 18h, no Barradão, em jogo válido pela penúltima rodada da fase classificatória do Nordestão. Com nove pontos, o Leão é o terceiro colocado do Grupo B. Apenas os quatro primeiros avançam às quartas de final. Depois, na quarta-feira (7), volta a jogar em casa, contra o Rio Branco-ES, às 19h, em partida única válida pela segunda fase da Copa do Brasil.

No Baiano, o Vitória soma cinco pontos e é 7º colocado. Os quatro primeiros avançam às semifinais. O líder é o Juazeirense, que tem 13 pontos. O jogo entre Bahia de Feira e Vitória fecha a 6ª rodada, já disputada pelos outros clubes. Além desse, o Leão tem outras duas partidas atrasadas, contra Vitória da Conquista e Jacuipense, que não puderam ser disputadas na data prevista porque os adversários do interior atravessavam surto de covid-19.

“Continuamos com foco no Baiano. A gana de vencer continua a mesma. Até porque continua o discurso que são dois anos que a gente não tem chegado nas finais. Vamos fazer um grande jogo, com muita dinâmica. É uma competição que tem toda importância para a gente”, frisou o comandante.

Oportunidade

Justamente para não perder esse foco, sete jogadores que foram titulares contra o Confiança vão viajar para Feira de Santana: Lucas Arcanjo, Pedrinho, Gabriel Bispo, João Pedro, Cedric, David e Ygor Catatau. Porém, parte ficará como opção no banco de reservas. Destes, os mais certos de começarem em campo são o goleiro Lucas Arcanjo e o volante Gabriel Bispo.

Bispo deve formar dupla no meio-campo com o também volante Maykon Douglas. O prata da casa de 19 anos já foi utilizado no decorrer de cinco jogos nesta temporada e vai ganhar a chance de ser titular.

“Vou estar oportunizando alguns jogadores para jogar, como é o caso do Maykon Douglas, que vem esperando a oportunidade. Pode ser que possa pintar mais um ou outro. O mais importante é que possa focar no elenco. Sempre que possível a gente vai utilizar todos os atletas, sem perder ideia de jogo, agressividade e intensidade”, projetou o treinador, que está preocupado com a adaptação do time ao gramado sintético da Arena Cajueiro.

“Vamos ter cinco ou dez minutos, o quanto antes, para se adaptar ao gramado. A gente sabe que o adversário já está adaptado. Mas somos profissionais, vamos encarar qualquer tipo de piso. Seja um gramado mais fofo, mais rápido, sintético”, finalizou.

Uma possível escalação do Vitória diante do Bahia de Feira é: Lucas Arcanjo, Cedric, Mateus Moraes, João Victor e Roberto; Gabriel Bispo, Maikon Douglas e Ruan Nascimento; Ygor Catatau, Walter e Alisson Farias.