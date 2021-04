Com novas categorias, TOP of Mind divulga vencedores da 26ª edição

O prêmio TOP of Mind divulgou os resultados da sua 26ª edição - pela primeira vez, a pesquisa aconteceu de maneira digital. A premiação contempla as marcas mais lembradas pelo consumidor soteropolitano. A cerimônia de entrega dos prêmios vai acontecer em data ainda não definida.

Os vencedores já foram comunicados. A premiação é realizada pela MKT Consult e perguntou aos soteropolitanos quais eram suas preferências em 50 categorias.

Cinco marcas ficaram acima de 50% na lembrança na mente do consumidor de Salvador. O ranking é liderado pela Tigre, primeira na categoria Tubos e Conexões, com 73,1%. Em seguida vieram Brasilgás (com 61,9% em Gás de Cozinha); Tio João (com 58% em Arroz); Sorveteria da Ribeira (com 57,5% em Sorveteria); e Indaiá (com 56,4% na categoria água).

(Foto: Divulgação)

Houve duas novas categorias na lista: Loja de Joias e Semijoias, vencida pela Vivara, e também Clínica da Mulher, que ficou com a CAM este ano.

Outras marcas também venceram pela primeira vez, além das duas que levaram as novas categorias: Qboa, Ortoped; Fiolaser; Gurilândia; Unifacs; Petz, Claro; Chez Bernard e Suvinil. Clique para ver a lista completa de vencedores.