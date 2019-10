Com novato Negueba, Vitória embarca para enfrentar o Cuiabá

Já nos acréscimos, o técnico Geninho conseguiu reunir um bom grupo de jogadores para o duelo de sexta-feira (11), às 21h30, contra o Cuiabá, na capital mato-grossense. A equipe embarcou no começo da tarde desta quinta (10).

Explica-se: o comandante rubro-negro tinha seis desfalques certos para a partida. Além dos suspensos Wesley e Felipe Garcia, ambos atacantes, o Leão perdeu os meias Felipe Gedoz e Ruy, o volante Rodrigo Andrade e o lateral esquerdo Capa, todos por lesão.

De última hora, porém, o volante Baraka e o atacante Negueba se recuperaram de lesão muscular e embarcaram para Cuiabá. Com isso, o segundo pode, inclusive, estrear pelo rubro-negro. Ele foi contratado no dia 5 de setembro.

Resultado: Geninho ganha duas peças importantes para cobrir os seus desfalques. Baraka pode entrar no meio-campo e assim formar um trio de volantes com Léo Gomes e Lucas Cândido - ficando assim sem meias de origem - para compensar as ausências de Gedoz e Ruy.

Negueba, por sua vez, pode entrar como um dos pontas para substituir Felipe Garcia e Wesley, que foram titulares no triunfo por 3x1 sobre o Oeste na terça-feira.

Assim, o Vitória deve ter Martín Rodríguez; Van, Everton Sena, Ramon e Thiago Carleto; Léo Gomes, Romisson (Baraka) e Lucas Cândido; Jordy Caicedo, Anselmo Ramon e Chiquinho (Negueba).

Mesmo sem poder jogar, Wesley e Felipe Garcia também embarcaram para Cuiabá. O Vitória ainda não divulgou a programação, mas é provável que a equipe embarque de lá para Criciúma, em Santa Catarina, onde enfrenta na terça-feira (15) o Criciúma.

Confira os relacionados:

Goleiros: Martín Rodríguez e Ronaldo;

Laterais: Van, Jonathan Bocão e Thiago Carleto;

Zagueiros: Everton Sena, Ramon, Zé Ivaldo e Bruno Bispo;

Volantes: Baraka, Leo Gomes, Lucas Cândido e Romisson;

Meia: Chiquinho;

Atacantes: Anselmo Ramon, Eron, Jordy Caicedo e Negueba.