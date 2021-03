Com novidades no time e em busca da liderança, Vitória recebe CRB

Os dois jogos disputados em casa nesse começo de temporada indicaram que quem dita o ritmo no Barradão é o Vitória. A amostra é pequena, mas o Leão fez valer o mando de campo contra Santa Cruz e Bahia na Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (24), às 19h30, quer fazer o mesmo contra o CRB, na 5ª rodada do regional.

Vencer o CRB é de fundamental importância para as pretensões do Vitória na Copa do Nordeste. O time quer se firmar entre os favoritos a uma vaga nas quartas de final. Para isso, precisa fazer o dever de casa. A liderança está em jogo.

O rubro-negro iniciou a rodada no limite do G4 do grupo B, na 4ª colocação. Beneficiado pela derrota do Altos para o Sampaio Corrêa por 1x0, na terça, o Vitória ultrapassou o time piauiense nos critérios de desempate, porém foi ultrapassado pelo CSA, que ganhou do Bahia por 2x0. Assim, segue em 4º. No entanto, como o Fortaleza perdeu do Santa Cruz (1x0), e o jogo do ABC contra o 4 de Julho só será disputado no dia 7 de abril, o Leão assumirá a ponta se ganhar hoje.

Já o CRB, adversário rubro-negro, também tem sete pontos e está na vice-liderança do grupo A. Se ganhar, vira líder de sua chave.

“A gente está adaptado a jogar no nosso estádio. (...) Acho que é o local que a gente tem que fazer com que seja o diferencial. A gente teve muita dificuldade no último jogo por conta do gramado, totalmente diferente do que a gente está acostumado. Tem que fazer valer nosso mando de campo aqui em casa. É dessa forma que vamos jogar”, projetou o técnico Rodrigo Chagas, que se referiu ao empate em 1x1 com o Sampaio Corrêa, sábado, no estádio Castelão, em São Luís.

Foram quatro jogos disputados até aqui pela Copa do Nordeste. Além do empate com o Sampaio Corrêa, o Vitória perdeu como visitante para o Ceará, por 3x1, em Fortaleza. Se somou apenas um ponto dos seis disputados em domínio adversário, tem 100% de aproveitamento como mandante no regional. No Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, o rubro-negro ainda não disputou jogos em casa.

Na estreia, bateu o Santa Cruz por 2x0, com gols de Fernando Neto e Van. Também se impôs diante do rival Bahia e venceu o clássico por 1x0, com gol assinado por Samuel. Além de ter abocanhado os seis pontos em jogo, o Leão não permitiu que os adversários encontrassem o caminho da rede.

Nova aposta

O técnico Rodrigo Chagas vai apostar no talento de mais um jogador revelado na divisão de base: Ruan Nascimento. O atacante de 19 anos vai ter a segunda oportunidade na carreira profissional de ser titular. A primeira foi na última rodada da Série B do Brasileiro, quando o Vitória, após escapar do rebaixamento, venceu o Brasil de Pelotas com um time composto por muitos pratas da casa.

Na atual temporada, Ruan Nascimento só entrou em campo uma vez, na estreia do Campeonato Baiano, quando deixou o banco de reservas e balançou a rede no empate em 3x3 com o Unirb. Depois, ele esteve entre as opções no banco de reservas em outras três partidas, mas não foi utilizado.

Diante do CRB, o garoto é a escolha de Rodrigo Chagas para a função de armador. Com Eduardo e Gabriel Santiago machucados, o treinador testou Alisson Farias e Vico na função e agora faz outra experiência.

“A gente tem elenco grande com vários atletas buscando seu espaço. Atleta tem que buscar sempre estar treinando e buscando seu aperfeiçoamento. A gente tem visto isso no Ruan Nascimento. Jogador de muito talento. Tem a minha confiança e vai iniciar a partida”, confirmou Rodrigo em entrevista da véspera do jogo. O time também terá as estreias do lateral Raul Prata e do zagueiro Marcelo Alves.

Treinador do time júnior antes de ser promovido ao profissional, Rodrigo disse que não será a primeira vez que o escolhido jogará na posição. “Ruan Nascimento já jogou muitas vezes comigo nessa função no sub-20 e vai ser a nossa aposta para esse jogo contra o CRB. É um jogador que vem tendo treinamentos muito bons”.

O Vitória deve entrar em campo contra o CRB com Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Pedrinho; Gabriel Bispo, Guilherme Rend (João Pedro) e Ruan Nascimento; Vico (Ygor Catatau), Samuel e David.