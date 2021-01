Com novidades, time de aspirantes do Bahia começa a ganha forma

Enquanto o time principal do Bahia vive a reta final da temporada 2020 e trava luta contra o rebaixamento no Brasileirão, na Cidade Tricolor a equipe de aspirantes começa a ganhar forma.

Sob o comando do auxiliar Cláudio Prates, o projeto da equipe de transição foi retomado e os atletas se preparam para a disputa do Campeonato Baiano. A estreia será no dia 21 de fevereiro, contra a Juazeirense, na Fonte Nova. O estadual terá início três dias antes do fim da Série A.

Do elenco que tentará o tetracampeonato baiano, fazem parte caras conhecidas e também algumas novidades. Entre os atletas mais familiarizados com o torcedor, estão o volante Caio Mello e o lateral esquerdo Mayk, que disputaram o Baianão 2020 e voltaram de empréstimos ao Joinville.

“Estava falando até com Mayk, voltar para onde me sinto em casa. Foi uma experiência muito boa, fui muito bem recepcionado aqui, todos os profissionais. Volto mais maduro, não como menino da base, mas profissional”, disse Caio Mello.

Lateral esquerdo Mayk está de volta ao Bahia após disputar a Série D pelo Joinville (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Outro que volta a integrar a equipe de aspirantes é o atacante Gustavo. Destaque do time de transição no ano passado, ele chegou a ser incorporado ao elenco principal do Bahia durante a pausa das atividades por conta da pandemia, mas antes mesmo da estreia foi negociado ao Incheon United, da Coreia do Sul, por R$ 2,2 milhões. Depois de ter poucas oportunidades na Ásia, ele rescindiu o contrato e voltou ao tricolor.

“Tive outras coisas, mas preferi ficar aqui porque gosto da cidade, do clube, tenho amigos aqui. O clube abriu as portas. O Bahia sem o Gustavo seria o mesmo clube, mas o Gustavo sem o Bahia não seria o que sou hoje. Tenho gratidão pelo clube, amor. Criei carinho que não tive por outro clube. Me sinto bem”, disse o atacante. “Estava em um período bom quando estava aqui. Voltando agora posso dar continuidade”, completa.

Fora os mais rodados, jogadores que foram destaques na Copa do Brasil sub-20 e em outras categorias do clube também vão integrar a equipe de aspirantes. Nomes como o goleiro Gabriel, o lateral direito Douglas Borel, os volantes Luiz Fernando e Patrick de Paula, os meias Jefferson Douglas e Hélio Júnior (que também atua como lateral esquerdo) estão treinando sob o comando de Cláudio Prates.

Os atacantes Marcelo Ryan, atualmente integrado ao elenco principal, e Daniel, que negocia a renovação, também serão incorporados ao grupo. O mesmo acontecerá com jogadores que não estão sendo utilizados por Dado Cavalcanti, como o goleiro Matheus Teixeira e o zagueiro Everson.

Volta ao garimpo

Além de desenvolver os atletas formados no clube, a ideia do time de aspirantes é encontrar bons jogadores com custo baixo. Nesse sentido, o Bahia tem feito contratações para a equipe. O primeiro a chegar foi o atacante Ronaldo, que veio do São Caetano e chegou a ser integrado ao time sub-20.

Outra aposta é o lateral esquerdo Felipinho. Aos 24 anos, o jogador foi destaque no vice-campeonato estadual do Atlético de Alagoinhas. Baiano de Itapetinga, ele foi finalista do Intermunicipal em 2017 e 2019 e tem a bola parada como característica.

Zagueiro Gustavo Henrique, de 21 anos, chega ao Bahia emprestado pelo Atlético-MG (Foto: Reprodução)

Também com passagem pelo Intermunicipal, o volante Leozidio, de 20 anos, vai fazer parte do plantel. Ele chamou a atenção do Bahia ao defender o Barcelona de Ilhéus na segunda divisão do Campeonato Baiano.

Nos últimos dias chegaram ao clube também o goleiro Leandro (Palmeiras), o lateral Renan Guedes (Joinville), o zagueiro Gustavo Henrique (Atlético-MG), o meia Bruno Camilo (Juventude) e o atacante Chrystian (Joinville).

Confira alguns jogadores que fazem parte do time de transição:

Goleiros

Gabriel (base)

Leandro (Palmeiras)

Matheus Teixeira (após o Brasileirão)

Laterais

LD Douglas Borel (base)

LD Renan Guedes (Joinville)

LE Mayk (volta de empréstimo ao Joinville)

LE Felipinho (Atlético-BA)

Zagueiros

Gabriel (base)

Gustavo Henrique (Atlético-MG)

Everson (após o Brasileirão)

Volantes

Luiz Fernando (base)

Patrick de Lucca (base)

Caio Mello (volta de empréstimo ao Joinville)

Leozidio (Barcelona de Ilhéus)

Meias

Jefferson Douglas (base)

Hélio Júnior (base)

Bruno Camilo (Juventude)

Atacantes

Gustavo (Incheon United)

Ronaldo (São Caetano)

Chrystian (Joinville)

Marcelo Ryan (após o Brasileirão)