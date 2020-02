Com novidades, Vitória está pronto para enfrentar o Atlético

O time de aspirantes do Vitória ganhou quatro reforços para o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, sábado (15), às 16h30, no Barradão, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Com oito pontos, o rubro-negro é o terceiro colocado do estadual. Com mesma pontuação, porém melhor salto de gols (3 a 2), o adversário da vez é o vice-líder do campeonato.

Revelados na Toca do Leão, o volante Maikon Douglas e o meia Eduardo estavam treinando no elenco principal, comandado pelo técnico Geninho, desde o começo da temporada, mas estarão à disposição do técnico Agnaldo Liz nesta rodada do estadual.

Titular do time de aspirantes nas três primeiras rodadas do Campeonato Baiano, o lateral esquerdo Leonardo Leocovick retorna ao grupo de Agnaldo Liz após duas semanas à disposição de Geninho. Ele ficou no banco no empate em 1x1 com o Sport, pela Copa do Nordeste, no dia 1º de fevereiro, mas não chegou a ser utilizado.

A quarta novidade entre os relacionados para o jogo contra o Atlético de Alagoinhas é o meia Giovane Mário, de 21 anos, que está recuperado de contusão. Revelado na base do Santos, ele tem experiência no futebol colombiano, pois passou pelo Atlético Nacional de Medellin e o Unión Magdalena de Santa Marta.

Confira os 23 jogadores relacionados para o jogo contra o Atlético de Alagoinhas:

Goleiros: João Pedro e Yuri

Laterais: Gabriel Gomes, Leocovick, Marcelinho e Wellisson

Zagueiros: Carlos, Dedé e Nuno

Volantes: Figueiredo, Gabriel Bispo e Maikon Douglas

Meias: Eduardo, Gabriel Santiago, Geovani, Nickson e Renzo

Atacantes: Caíque Souza, Edson, Eron, Levi, Negueba e Ruan Nascimento