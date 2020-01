Com novo Centro de Convenções, trade turístico tem expectativa positiva para 2020

Reprodução

Com a inauguração do Centro de Convenções, marcada para o dia 23 de janeiro, para convidados, e 26 de janeiro, com cerimônia ao público, a expectativa do trade turístico é que a ocupação hoteleira aumente em Salvador. O equipamento, na Boca do Rio, promete trazer turistas de negócio para a capital durante todo o ano, até quando o dia não está para praia.

Em 2019, o índice de quartos ocupados atingiu 62,49% - um crescimento de 0,34% em relação a 2018, de acordo com balanço da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Regional Bahia (ABIH-BA), mesmo com a crise da Avianca e as manchas de óleo que atingiram a costa da Bahia.

Os números são resultado da Pesquisa Conjuntural de desempenho (Taxinfo), realizada em parceria entre a ABIH – seções Bahia e Brasil.

O presidente da ABIH-BA, Luciano Lopes, acredita que a taxa de ocupação média neste ano deve ficar entre os 67% a 68%, o que representa um crescimento de cerca de 5% na comparação com 2019. Parte disso, devido ao potencial de turismo de negócios criado pelo novo Centro de Convenções.

“O empreendimento é uma grande âncora para trazer o turismo de negócios para a cidade que vai fazer com que Salvador consiga aumentar a taxa de ocupação na baixa e na média estações. A expectativa é que em 2021 tenha um crescimento entre 10% e 12% na ocupação. O centro faz com que a cidade esteja bem posicionada e possa atender a demanda desse turismo de negócios”, pondera.

O presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha), Silvio Pessoa, comenta a falta que faz um centro de convenções ativo para o setor de turismo, inclusive do ponto de vista econômico. “Congressos nos ajudam a melhorar o nosso ponto de equilíbrio e com o novo centro em funcionamento, teremos um novo sopro nessa área”, diz.

Pessoa aponta que, desde 2012, a hotelaria perdeu R$ 1,6 bilhão apenas nas diárias de hotel, em parte pela redução das pessoas que vinham para Salvador para eventos corporativos no antigo empreendimento. “Ainda há os impactos da redução dos eventos nos outros setores relacionados com o turismo”, comenta.

Ao vir para Salvador, o hóspede gasta na cidade e vários setores ganham com o turismo, ressalta a diretora de relações institucionais da ABIH, Renata Proserpio. “O hóspede quando vem fica no hotel, mas vai para o passeio e em restaurantes. Além de movimentar o emprego direto na hotelaria, o turismo também movimenta outros setores”, indica.

Quem trabalha com turismo corporativo também se beneficia do Centro de Convenções. A sócia da Inova Eventos, Daniela Mouta, aponta que Salvador perdeu muitos eventos do tipo com o fechamento do antigo Centro de Convenções, que foi interditado em 2015 para obras emergenciais e permanece sem funcionamento até hoje.

“Para a gente que trabalha com eventos de negócios abalou bastante a questão de ficar sem um Centro de Convenções. Agora, estamos na expectativa para a retomada do movimento”, diz.

Sem o empreendimento, a Inova recorreu a rede hoteleira para abrigar os eventos corporativos. “Em Salvador, temos os hotéis, mas não é como um centro onde se tem vários tipos de salas e comporta vários formatos de eventos”, afirma.

A empresa de Mouta ainda não possui eventos fechados no local, mas a sócia acredita que o empreendimento traz esperança de novos negócios para o setor. “Os eventos de grande porte do segmento têm o potencial de trazer outros eventos também. Apostamos muito nessa nova organizadora que ela traga grandes eventos”, comenta. O espaço é gerido pela empresa francesa GL Events.

Quem vem para Salvador para participar de congressos e cerimônias do tipo pode até se tornar um turista de praia e sol. “A pessoa vem para o Centro de Convenção e traz família. Ele também pode passar o final de semana aqui depois do evento”, pontua Pessoa.

O diretor de negócios do Fera Palace, Paulo Marques, ressalta que todo turista que tem uma boa recepção sente vontade de voltar ao destino. “Essa é uma oportunidade de apresentar o destino no compromisso profissional e depois fazer com que o turista retorne em outras ocasiões e com a família”, afirma.

Além da inauguração do novo Centro de Convenção, a ABIH também aposta na expectativa de crescimento da economia, requalificação da infraestrutura do aeroporto, o aumento na quantidade de feriados prolongados em 2020 e o turismo religioso como impulsionadores do setor turístico em 2020.

O presidente da ABIH indica a canonização da Santa Dulce dos Pobres deve aumentar a busca por visitantes por Salvador. Para isso, a associação trabalha o destino Salvador com o viés religioso. “Temos contato com as diversas religiões e lideranças para desenvolver o destino em Salvador”, afirma.

Ainda de acordo com Lemos, a melhoria da economia está intrinsecamente ligada ao aumento das viagens. Além disso, a reforma do aeroporto e a quantidades de feriados prolongados atrai visitantes para a capital baiana.

O diretor de negócios do Fera Palace acredita que a diária média dos hotéis de Salvador deve subir como um todo em 2020. “Salvador está começando a sair da crise do turismo e esse é um ano que vai ter uma novo centro de convenções e a renovação do aeroporto., isso deve impulsionar não só a diária dos hotéis de alto padrão, mas a diária média geral da cidade”, aponta.

Outro fator que influencia a busca dos turistas por Salvador é a redução dos preços das passagens aéreas, segundo Proserpio. “A explosão de preços que teve na época da crise da Avianca já está muito melhor. O decreto do governo federal que permite que empresas estrangeiras entrem no mercado interno e a chegada das companhias Low Cost facilita o turista chegar a Salvador”, explica.

De acordo com a diretora, a capital baiana ainda depende do tráfego aéreo pela distância dos principais mercados emissores, que são São Paulo e Rio de Janeiro. “Somos reféns de um transporte doméstico barato”, diz. Proserpio ainda afirma que a ABIH deseja que ocorra um acréscimo de 10% no número de passageiros em 2020. De janeiro a novembro do ano passado registrou 7.008.416 passageiros no aeroporto de Salvador, um redução de mais de 222 mil viajantes ante 2018.

O crescimento da procura dos turistas também é fruto do trabalho do setor na venda de Salvador como destino turístico e na qualificação dos trabalhadores. “Desde 2016, mudamos estratégia e passamos a vender o destino como um todo e não por hotel”, conta o presidente da ABIH.

Inauguração do Centro de Convenções

A partir do final de janeiro, Salvador voltará a ter um Centro de Convenções ativo. Para inaugurar o empreendimento, a cantora Maria Bethânia será uma das principais atrações do evento para pouco mais de mil convidados marcado para o dia 23 de janeiro. No 26 de janeiro, outra celebração é programada. Esta é aberta ao público, mas ainda não possui atrações confirmadas.

O espaço vai receber a Bienal do Livro em 2020, que deve ser organizado pela própria gestora do Centro de Convenções de Salvador, GL Events. Ainda não há data para a realização evento, que deve acontecer no segundo semestre de 2020, segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco.

Ainda neste primeiro semestre, o Centro de Convenções vai receber o Congresso Nacional de Hotéis 2020 (Conotel). Este é um dos primeiros eventos no centro de convenções. A expectativa da ABIH, que organiza o evento, é de que muita gente participe do congresso.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, qualquer destino tem a possibilidade de de criar as condições para recepcionar o turismo de base para negócios, congressos e convenções. Mas, para isso, essencialmente, é necessário haver um centro de convenções de grande porte. "Ao longo de quatro décadas Salvador e a Bahia tiveram esse equipamento, que colocou a capital baiana como um local de eventos. Éramos o terceiro destino para o turismo de negócios no Brasil. O novo centro de convenções vem restabelecer Salvador para voltar a ser um local de turismo de negócios, congressos e convenções", avalia, acrescentando que desde que a cidade ficou sem o equipamento, caiu da terceira para a décima posição no ranking nacional de turismo de eventos e negócios internacionais.

Com a inauguração do novo centro de convenções ainda este mês, a expectativa agora é que a cidade possa recuperar sua posição e voltar a figurar como um dos principais destinos no Brasil. "Ficávamos atrás só de São Paulo e do Rio de Janeiro. Agora, mais do que recuperar nossa posição, queremos ficar em uma ainda melhor", diz. A tarefa não é simples, mas Tinoco ressalta que Salvador possui os pré-requisitos para chegar lá. Ele cita que a capital baiana tem infra-estrutura, capacidade instalada, uma indústria hoteleira que é suficiente, além de um recpetivo capaz de atender às demandas.

A expectativa para 2020 são as melhores possíveis. Só com o novo centro de convenções, segundo Tinoco, o impacto previst é de R$ 500 milhões/ano na economia da cidade já a partir de 2020. Com inauguração marcada o dia 23 de janeiro, o novo equipamento já possui 30 eventos previstos. Além do centro de convenções, o trade aposta as fichas também no novo aeroporto, que foi ampliado e passa a operar com nova capacidade, o incremento na malha aérea, no crecimento do turismo religioso com a canonização de santa Dulce dos Pobres. "Vínhamos numa curva de crescimento crescente e em 2019 ela se consolidou.Foi um ano de crise na economia, crise na aviação, crise do óleo e mesmo assim tivemos a capacidade de continuar nos mantendo nessa linha de crescimento. 2020 deve ser um ano para a gente atingir o ápice e consolidar Salvador como um dos principais destinos na América do Sul".

Lista de outras melhorias da prefeitura

• Requalificação das vias e espaços públicos;

• Criação de áreas e equipamentos de lazer, culturais e de entretenimento: Vila Caramuru e Vila dos Namorados, Espaço Barroquinha Casa do Benin, Casa do Rio Vermelho, Espaço Carybé de Artes no Forte de São Diogo e Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana no Forte de Santa Maria, Casa do Carnaval da Bahia, Terreiro de Jesus, Colina Sagrada do Bonfim;

• IPTU - Hotéis de Salvador que aderiram ao programa de incentivo fiscal, do Decreto n° 32088/2019, podem ter umas redução de até 40% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Para ingressar no decreto, os hotéis tiveram que comprovar investimentos estruturais e/ou qualificação do pessoal em 2019. Os empreendimentos também não podem possuir dívidas fiscais ou devem fazer parte do programa de parcelamento especial, que faz parte do decreto e permite resolver os débitos tributários existentes, exceto ISS retido na fonte.

Obras que estão por vir: Requalificação da Avenida Sete e Praça Castro Alves, Casa da História e Arquivo Público municipal e requalificação da Casa dos Azulejos (provável Casa da Música).





*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier