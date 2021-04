Com novo reforço, Vitória se reapresenta de olho no Jacuipense

O elenco do Vitória se reapresentou nesta quinta-feira (29), um dia depois de bater o Vitória da Conquista por 2x0, pelo Campeonato Baiano, e iniciou os preparativos para o próximo compromisso. Neste domingo (2), às 16h, no Barradão, o Leão enfrentará o Jacuipense, em jogo atrasado da 4ª rodada do estadual.

Novo contratado rubro-negro, Samuel Granada integrou as atividades desta manhã. O jogador participou do aquecimento junto com os atletas que foram reservas contra o Bode.

Na sequência, o atacante fez um trabalho específico, enquanto os demais disputaram um coletivo contra um time que tinha reforços das categorias de base. A atividade terminou empatada em 1x1. O atacante Wesley e o meia Fernando Neto ficaram de fora dos trabalhos e correram em torno dos campos.

Já aqueles que foram titulares na partida contra o Vitória da Conquista fizeram um trabalho regenerativo, com massoterapia, crioterapia por imersão e bota de compressão pneumática, que ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo.

O Vitória fará ainda mais dois treinos, nesta sexta-feira (30) e no sábado (1º), antes do duelo contra o Jacuipense. Após ganhar do Bode, o Leão chegou aos 10 pontos no Baianão e agora ocupa a 5ª posição. A equipe do técnico Rodrigo Chagas depende somente de si para garantir classificação para a próxima fase do estadual.