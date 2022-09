Com novos bares e restaurantes, bairro da Saúde volta a ser point da boemia baiana 

A chef Nara Amaral inaugura o Bar Provisório, nova aposta do Grupo Di Janela (Foto: Elias Dantas/Alô Alô)

Gente animada, comida gostosa e cerveja gelada. A noite de sábado (17) no número 48 da Rua da Glória foi assim: divertida e amistosa. É que a casa de fachada azul, localizada no bairro da Saúde, em Salvador, ganhou festa de inauguração e se tornou oficialmente o Bar Provisório, novo projeto do Grupo Di Janela.

Felizes com a empreitada, a chef Nara Amaral e o sócio Luciano Chastinet, junto com o portal Alô Alô Bahia, receberam um grupo exclusivo de convidados. Todos que passaram por lá foram recepcionados pelo Cortejo Afro e curtiram o som do DJ Santz.

“Essa casa surgiu pra gente como um lugar temporário, onde abrigamos alguns materiais enquanto tocávamos a obra do Bistrô Di Janela, que vamos abrir até o final do ano. Percebemos o potencial do imóvel e decidimos ter o bar, que ganhou o nome Provisório por causa dessa história”, explica Nara.

A abertura do espaço - que, diferentemente do nome, será permanente - vai ajudar a desafogar o movimento do Boteco Di Janela, que chega a ter espera de quase três horas aos sábados e domingos. “Vamos ter uma operação de petiscos, bem boteco carioca com uma mão baiana na comida, para atender esse público que aguarda pela mesa do boteco”, finaliza.

Os planos da chef é que o Grupo Di Janela esteja com as três operações - bistrô, boteco e bar - funcionando no próximo verão. Com essa novidade, tem gente já chamando a região de “Baixo Saúde” em alusão à região efervescente do Baixo Gávea, no Rio de Janeiro.





Mariana Andrade e Eduardo Teixeira (Foto: Nelson Neto/Divulgação)

Casamento intimista

A empresária e influenciadora digital Mariana Andrade se casou com o auditor e consultor Eduardo Teixeira nesta sexta-feira, em cerimônia discreta no apartamento da família, no Corredor da Vitória, em Salvador. Usando um vestido Jardel Abade Atelier, a noiva trocou alianças ao pôr do sol, com a linda vista da Baía de Todos os Santos.

Giro empresarial

Quem passa pelo Shopping da Bahia já vê o tapume que esconde a fachada do local onde, no primeiro trimestre do ano que vem, funcionará a primeira Starbucks de Salvador. A unidade terá aproximadamente 200 m² e deverá seguir o mesmo projeto dos outros pontos da maior rede de cafeterias do mundo. A loja está sendo construída na Praça Mãe Menininha do Gantois, no 3º piso do mall, ao lado do Restaurante Farid e da Dengo Chocolates, outra marca forte que vai aportar por lá em breve.

Logo mais

O lançamento do projeto urbanístico Horto Boulevard será hoje, às 18h, no Horto Florestal. O projeto foi idealizado para fazer uma intervenção no Horto, através de requalificação de ruas, construção de praças e entrega de mobiliários urbanos. A iniciativa é fruto de um movimento coordenado por diversos empresários que atuam na região.

Camila Yunes Guarita e Conrado Mesquita (Reprodução/Redes Sociais)

Rumo ao altar

Camila Yunes Guarita e Conrado Mesquita ficaram noivos, sábado, em elegante jantar em São Paulo. O décor foi criado por Vic Meirelles e o buffet ficou a cargo de Joyce Dabahh, do L´epicerie. A celebração foi realizada na casa dos pais de Camila e o casamento, previsto para 2013, será na residência do avô da noiva, Jorge Yunes (1932-2017), que chegou a ser um dos maiores colecionadores de arte do país. A residência era conhecida como ‘Casa da Manchete’, em homenagem ao título de uma das revistas da editora Adolfo Bloch que a possuía antes de Jorge a comprar nos anos 1990. A casa foi ampliada para abrigar parte do acervo. Os jardins são de autoria do paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994).

