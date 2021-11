Com palestra de Nizan Guanaes, almoço do Alô Alô Bahia reunirá grandes marcas

Para encerrar o ano de 2021 em alto estilo, o Alô Alô Bahia promove um evento empresarial, no próximo dia 22 de novembro, no Porto de Salvador, com palestra do publicitário Nizan Guanaes. O Almoço de Negócios, apenas para convidados, reunirá grandes marcas, como Itaú BBA, Prima Empreendimentos, Circuito G10, Grupo Ergo, Grupo Lemos Passos, Suzano, Shopping da Bahia, Clínicas Clivale, Dr. Eduardo Fakiani, Escola Concept, Grupo GNC, Larco Distribuidora de Combustível, Grupo LM, Hiperideal, Nova Brasil FM, Dr. Edson Freitas, Sebrae, Sotero Ambiental, Colchões Reconflex, Grupo LM, PJMED, Promédica e Go By Eletric, além de apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Jornal CORREIO, Uranus, Just Mídia Integrada e Agência Nibs.

“Eu vou estar aí, no evento do Alô Alô Bahia, para falar com vocês sobre uma série de coisas que, para mim, são pautas modernas e as quais eu estou trabalhando nessa minha nova empresa, a N Ideias. Uma delas é sobre desaprender. Desaprender é jogar fora muitas das coisas que a gente aprendeu e ter a capacidade de aprender novas. Não é fácil isso. Porque nós já estamos todos habituados a fazer as coisas de um mesmo jeito. Só que o mundo mudou e a gente vai ter que desaprender, afirma Nizan Guanaes, que chegou a ser citado como um dos cinco brasileiros mais influentes do mundo pelo jornal Financial Times. Fundador do Grupo ABC, Nizan atualmente é estrategista da N Ideias, prestando consultoria para grandes empresas do Brasil.

Com buffet assinado pelo Mignon, o encontro será dividido em três tempos: credenciamento digital, coquetel de boas-vindas e palestra. A decoração ficará a cargo da Tudo São Flores e a tecnologia e design serão executados pela TD Produções, com assessoria de Almir Júnior e Marcelo Gomes e produção de Thais Bahia, além de drinques da Concept Bar.

O evento poderá ser acompanhado em tempo real através do Alô Alô Bahia e das multiplataformas do portal.

