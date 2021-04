Com pandemia, casais alteram planos de realizar festas de casamento

Marcella Brandalize (divulgação)

As restrições necessárias por conta da pandemia do novo coronavírus fizeram com que muitos noivos adiassem seus planos de casamento em 2020, buscando datas ainda em 2021. Com a vacinação em curso, o que se tem visto é uma corrida aos fornecedores para realizar as festas no segundo semestre deste ano, a partir de setembro, quando a expectativa é de que parte significativa da população esteja imunizada.

É o que espera Marcella Brandalize e Fabio Maalouli, que precisaram adiar a festa planejada e optaram por celebrações intimistas no civil e na Igreja Ortodoxa, religião da família dele. Os enlaces foram assistidos por pouquíssimos familiares e amigos, em São Paulo, em agosto do ano passado. “A festa seria em novembro de 2020 e agora mudamos para novembro de 2021. Como ainda não temos certeza se poderá acontecer esse ano, estamos com os preparativos em stand by, mas provavelmente reduziremos bastante o número de convidados”, conta Marcella, que também realizará cerimônia na Igreja Católica Romana, em Salvador.

Em conversa com o Alô Alô Bahia, Denise Martinelli, do Cerimonial Milton Martinelli, revelou que já está com agenda cheia para setembro em diante: “Dezembro está incrivelmente lotado. A maioria são casais que tiveram que mudar os planos e estão marcando a data para o segundo semestre desse ano ou o início do ano que vem, para fazer tudo com mais tranquilidade”. No mercado há 35 anos, a empresária precisou se adaptar à pandemia e criar uma cláusula nos contratos em que o cliente ganha um prazo de até um ano para realizar o evento em caso de adiamento.

Modelo baiana estrela campanha da YSL Beauty

Capa e recheio da Harper's Bazaar Brasil desse mês, a modelo baiana Mariana Santana também estrela a nova campanha da YSL Beauty. Ela está no filme do lançamento do Rouge Volupté Shine da Yves Saint Laurent. Mariana tem uma longa e consolidada carreira internacional, com trabalhos para as principais grifes e revistas do mundo. Um luxo.

Rasante

Dedicado em regime 24/7 ao Nelson Willians Advogados Associados, maior escritório de advocacia empresarial do país, onde exerce o cargo de vice-presidente administrativo, Fernando Cavalcanti veio a Salvador, em rápida reunião na sexta-feira. Em seguida, antes de retornar para São Paulo, almoçou no restaurante Amado, ciceroneado por amigos que mantem na cidade. Cavalcanti, expert na área de relações institucionais, é focado em intensificar o processo de profissionalização e competitividade do NWADV.

Parabéns pra você

Artista reconhecido por seu trabalho autoral, Gustavo Moreno tem diversos projetos para este ano. No momento, está executando uma escultura de Ogum em aço com 2,5 metros para Leonel Matos, além de se preparar para, em breve, participar da exposição promovida pelo marketplace ArtSoul. O baiano foi um dos 5 selecionados entre 476 artistas inscritos no 1º Edital Artsoul Artistas Independentes. Com tantos motivos para comemorar, celebra nova idade neste domingo, em família, durante organizado por seu pai, Tati Moreno, na casa de Interlagos.

Novo formato O Núcleo de Decoração da Bahia mudou o formato da sua tradicional premiação anual, imprimindo um novo conceito ao evento. No próximo dia 28, a cerimônia será realizada no Auditório do Edifício Lena Empresarial, restrita apenas aos ganhadores, que irão receber os seus troféus em horários escalonados. “O Prêmio Núcleo Destaque é uma referência dos segmentos de arquitetura e decoração e a sua festa de premiação sempre gerou grandes expectativas por conta dos participantes e sociedade em geral. Porém, jamais deixamos de lado valores essenciais como a empatia e o respeito e não seríamos o NDB se ignorássemos tudo que está acontecendo ao nosso redor”, nos disse Cláudia Galvão, presidente do NDB.

Expansão O empresário baiano Fritz Paixão, dono da Cleannew, planeja que a empresa fature R$ 25 milhões em 2021. Além disso, a rede de higienização de estofados deve chegar a 50 unidades no Brasil e 20 nos Estados Unidos, América Latina e Europa, até dezembro. Em 2020, a empresa cresceu 81% e terminou o ano com faturamento de R$ 20 milhões.

Legado O vereador de Salvador e cantor gospel Irmão Lázaro, que faleceu aos 54 anos, no dia 19 de março, por causa de complicações da covid, deixou seis músicas inéditas gravadas. As canções serão lançadas em suas redes sociais, onde possui alto poder de engajamento.

Temporada baiana Habitué do Fera Palace Hotel, localizado no Centro Histórico, o RP Beto Pacheco está hospedado por lá em mais uma temporada em solo baiano. Depois de passar uns dias descansando em Trancoso, ele desembarcou em Salvador para o fim de semana. Pacheco é responsável por organizar a lista de convidados das festas e eventos mais exclusivos do país.