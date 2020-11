Com participação de reitores, evento discute identidade, patrimônio e memória da Bahia

A Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) e o Colégio Adventista da Bahia promovem nos próximos domingo (22), segunda (23) e terça-feira (24) o II Simpósio de Humanidades, desta vez com o tema ‘(Des)territórios de Identidades, Patrimônio e Memória’, que será gratuito e transmitido ao vivo pelo YouTube.

O evento, que terá na mesa de abertura os reitores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), vai tratar, entre outros temas, de como contextos marcados por catástrofes naturais (cheias, abalos sísmicos, pandemia) ou provocados pela ação humana (guerras, crises econômicas, uso não sustentável dos recursos naturais) promovem rupturas e descontinuidades na percepção do território entendido em sua complexidade natural e humana (a paisagem, o lugar).

Dentro dessa perspectiva, analisará as inflexões entre identidade e memória, que ora se consolidam, ora se fragilizam, como resultado das dinâmicas sociais, econômicas e culturais vividas por diferentes sujeitos na pós-modernidade.

“O processo de (des)territorialização das cartografias pessoais e coletivas tencionam as Ciências Humanas, a Literatura, as Ciências da Natureza, a Saúde Pública, a Teologia e outras áreas do conhecimento na busca por respostas, sentido e alternativas diante de um mundo cada vez mais tecnológico, mas que ainda não foi capaz de superar graves problemas como a pobreza multidimensional, a escalada das diversas formas de violência, o agravamento das enfermidades, os desafios impostos pelas novas formas de sociabilidades digitais entre outros aspectos da vida, na contemporaneidade”, explica o programa do evento, que tem como objetivo refletir sobre esses e outros aspectos junto à comunidade acadêmica e estudantil do CAB/FADBA.

Debatedores

As discussões vão ocorrer a partir do diálogo com professores e pesquisadores do Brasil e do exterior.

A mesa de abertura do Simpósio de Humanidades, no dia 22, às 19h, terá a participação do reitor da Ufba, professor João Carlos Salles, e do reitor da UFRB, Fábio Josué Souza dos Santos. A mediação ficará por conta do professor Fábio Batista Pereira, e terá como tema ‘Tempos Fraturados - Desafios Educacionais e a Produção de Conhecimento’.

Antes do início dos debates, às 18h30, falarão a diretora acadêmica da Faculdade Adventista, professora Lilian Anabel Becerra de Oliveira; a Diretora do Colégio Adventista da Bahia, professora Fernanda Andrade, e a Coordenadora Pedagógica Elâine Nunes, as quais farão oficialmente a abertura do evento.

A Conferência de Encerramento, no dia 24, será proferida pelo professor Gilmar Costa e a conclusão da jornada ficará por conta do diretor geral, professor Eber Liessi.