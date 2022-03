Com pior ataque do Baiano, Vitória precisa balançar a rede para ir às semifinais

Não há outro caminho. Para ter chance de chegar às semifinais do Campeonato Baiano, o Vitória vai precisar estufar a rede dos adversários. Se apenas empatar nas duas rodadas derradeiras da fase classificatória, o rubro-negro será eliminado precocemente pela quarta vez seguida. Foi assim em 2019, 2020 e 2021.

Para evitar nova frustração dos torcedores, o Leão terá que mostrar poder ofensivo ainda não apresentado até aqui. O time comandado por Dado Cavalcanti é dono do pior ataque do estadual. Assim como o lanterna Vitória da Conquista e o estreante Barcelona de Ilhéus, anotou apenas quatro tentos em sete jogos. O líder Jacuipense comemorou 16.

No estadual, o Vitória conseguiu balançar a rede nos empates em 1x1 com Juazeirense e Bahia, e nos triunfos por 1x0 contra Barcelona de Ilhéus e Vitória da Conquista. O ataque passou em branco no empate em 0x0 com o Atlético de Alagoinhas e nas derrotas para Jacuipense e Doce Mel, ambas por 1x0. Nunca conseguiu marcar mais de um gol num jogo.

A lista de artilheiros do Vitória no Baiano é escassa e todos estão em pé de igualdade, já que ninguém marcou mais de uma vez: Guilherme Queiroz, Luidy, Eduardo e Jadson, que converteu pênalti. O primeiro deles, camisa 9 no começo do ano, já perdeu espaço. Fez seis jogos, todos como titular, e não mostrou para que veio. Camisa 10 e capitão do time, Jadson jogou sete vezes, sempre ouvindo o apito inicial em campo, mas foi sacado no intervalo da derrota por 1x0 contra o Doce Mel, na última quarta-feira (9).

O confronto da 7ª rodada, no estádio Barbosão, em Cruz das Almas, chamou mais uma vez a atenção para os problemas ofensivos do Leão. Diante do Doce Mel, o rubro-negro finalizou apenas nove vezes e seis delas foram para fora. Insatisfeito com o futebol apresentado pelo time, Dado Cavalcanti fez quatro alterações no intervalo do jogo e todos que entraram em campo eram atacantes: Ruan Nascimento, Gabriel Santiago, Erik e Alisson Santos. Eles substituíram Alan Santos, Jadson, Dinei e Roberto, respectivamente.

Com exceção de Santiago Tréllez, que não está inscrito no Baiano, e Hítalo, todos os outros atacantes do elenco que estão disponíveis já foram mandados a campo por Dado Cavalcanti. A partida contra o Doce Mel marcou, inclusive, a reestreia de Dinei após sete meses longe dos gramados. Recuperado de cirurgia no joelho, o centroavante foi escalado diante de muita expectativa entre os titulares, mas não voltou para o segundo tempo, mesmo no intervalo tendo dado entrevista dizendo que estava bem para seguir em campo.

Fato é que Dado Cavalcanti terá que encontrar a solução para o problema do ataque dentro do próprio elenco, já que não é mais possível inscrever jogadores no Baiano e restam apenas duas rodadas para o fim da fase classificatória. No sábado (12), às 18h30, o Vitória visita a Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Depois, na quarta-feira (16), às 19h15, recebe o Bahia de Feira, no Barradão.

O Vitória precisa encontrar o caminho do gol e torcer por tropeços dos adversários, já que não depende mais das próprias forças para se classificar às semifinais. O rubro-negro tem nove pontos e é o 5º colocado. Com vaga garantida na próxima fase, o líder Jacuipense soma 21 pontos. O Bahia de Feira é o vice-líder, com 14. Atlético de Alagoinhas e Barcelona de Ilhéus têm 11 pontos cada e aparecem na 3ª e 4ª colocações, respectivamente.