Com placares do domingo, Bahia pode se livrar da queda na próxima rodada

Lutando contra a zona de rebaixamento, o Bahia não sabe o que é vencer há quatro jogos. No entanto, apesar desse longo jejum, o Esquadrão pode se livrar da queda à Série B já na próxima rodada, a penúltima do Brasileirão.

Fruto dos resultados do último final de semana, pela 36ª rodada da competição. O tricolor superou uma onda de sérios desfalques no sábado (13) e empatou com o Atlético-MG no Independência por 1x1.

O ponto somado fora de casa foi suficiente para abrir uma diferença para o Z4, já que o Vasco, 17º colocado, foi derrotado pelo Internacional em São Januário, por 2x0, no domingo (14) e permaneceu com 37 pontos. O Bahia tem 38.

A missão para escapar de vez do rebaixamento é difícil, mas a combinação de resultados é simples de entender. O Bahia precisa vencer o Fortaleza, em confronto direto no Castelão. O duelo será às 21h do sábado (20).

No dia seguinte, os tricolores terão que torcer por dois resultados. O Vasco precisa ser derrotado pelo Corinthians, em duelo na capital paulista. Já em Goiânia, o Goiás precisa perder para o Red Bull Bragantino. Os jogos serão, respectivamente, às 16h e às 20h30 do domingo (21).

Se esse cenário acontecer, o Bahia vai a 41 pontos, e não poderá mais ser alcançado pelo Vasco, que chegaria no máximo a 40 pontos. Nem pelo Goiás, que somaria no máximo 39.

Outro detalhe: como Fortaleza e Sport já têm 41 pontos, o Z4 da edição 2020 já seria definido na 37ª rodada.

De qualquer forma, é uma oportunidade a mais para que o Bahia evite o pior cenário. Na última rodada, Vasco e Goiás se enfrentam no Rio de Janeiro. Já o tricolor recebe o Santos, todos as partidas na quinta-feira, dia 25.