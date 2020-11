Com poucas opções, Bahia reintegra zagueiro Everson ao elenco

Um velho conhecido da torcida do Bahia vai passar a integrar o elenco tricolor no restante da temporada. Cria base, o zagueiro Everson foi colocado à disposição do técnico Mano Menezes e vai passar a treinar com o grupo principal. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, no Programa do Esquadrão.

Everson tem 23 anos e foi lançado nos profissionais do Bahia em 2017. No ano passado, ele foi emprestado para o Portimonense, de Portugal. O zagueiro estava encostado na Cidade Tricolor desde que voltou do empréstimo ao Paraná, durante o primeiro semestre deste ano.

A incorporação de Everson ao elenco do Bahia é uma necessidade para Mano Menezes. Com os empréstimos de Ignácio ao CSA e Wanderson ao Fortaleza, o treinador conta com apenas quatro opções no elenco. São eles: Juninho, Anderson Martins, Lucas Fonseca e Ernando.

Como o prazo de inscrições para o Campeonato Brasileiro já foi encerrado, o Esquadrão não tem como fazer novas contratações para o setor.

A tendência é a de que Everson já fique no banco contra o São Paulo, neste sábado (28), às 19h, na Fonte Nova, pelo Brasileirão. Para a partida, o Bahia não poderá contar com o Lucas Fonseca, Machucado, e Anderson Martins, suspenso.

De volta

Durante o programa, Vitor Ferraz anunciou também que o Bahia tem pré-contrato assinado com o atacante Gustavo, que foi negociado pelo próprio tricolor ao futebol da Coreia do Sul durante a pandemia.

Gustavo não se adaptou ao Incheon United e rescindiu o contrato. Sem clube, ele voltará a fazer parte do time de transição durante a temporada 2021.