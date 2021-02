Com pouco movimento, devotos antecipam entrega de oferendas para Iemanjá no Rio Vermelho

O chefe de cozinha e umbandista, Flávio Sousa, 48 anos, entregou suas flores para Iemanjá no final da tarde desta segunda-feira (1º) para não correr o risco de ter que enfrentar uma aglomeração de pessoas na praia no dia da Rainha do Mar, comemorado na terça (2). Pelo bairro do Rio Vermelho, o movimento de devotos colocando presentes e fazendo pedidos para a Orixá ainda era fraco na véspera da data, apesar da recomendação para atrasar ou adiantar a entrega a fim de evitar o acúmulo de pessoas na orla.

“Fui na praia da Rua Fonte do Boi. O local estava vazio até porque escolhi um lugar com menos gente para evitar a aglomeração. Além do coronavírus, eu vou trabalhar amanhã, então, tive que entregar minha flores hoje”, comenta Flávio.

O CORREIO esteve nas praias do Rio Vermelho, onde não foram observadas aglomerações. Algumas pessoas jogavam flores no mar das pedras que ficam na praia próxima ao Teatro SESI, nas proximidades da Vila Caramuru e na rua Fonte do Boi.

Nesta segunda, a Prefeitura iniciou o bloqueio dos acessos às praias do Rio Vermelho. A medida tem como intuito seguir as recomendações sanitárias para evitar aglomerações e a transmissão do novo coronavírus, e segue no local até a quarta-feira (3).

Flávio concorda com as restrições por acreditar que é preciso ter responsabilidade com nós mesmos e com o coletivo em meio à pandemia do coronavírus. “Uma média de 10 a 15 pessoas estavam na mesma praia que eu na hora que eu levei minha oferenda, mas todos estavam bem distanciados e usavam máscara. Acho que é um movimento normal para a localidade”, relembra o chefe de cozinha.

Para o umbandista, o dia de Iemanjá é sagrado por ser a data de saudar a Orixá na Bahia. Flávio ressalta que é possível colocar flores para Iemanjá em qualquer dia do ano: “essa oferenda pode ser quando a pessoa desejar desde que seja com o coração e respeito”.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Fernanda Varela