Com presença de novo contratado, Vitória aprimora finalização na Toca

Pintou cara nova na Toca do Leão nesta segunda-feira (4). Novo contratado para a disputa da Série C do Brasileiro, o zagueiro Rafael Ribeiro se apresentou no centro de treinamento do Vitória, realizou exames médicos e deu voltas no campo. O atleta de 26 anos estava no Náutico e vai reforçar o elenco rubro-negro na competição nacional. A estreia do Leão será no sábado (9), às 17h, contra o Remo, no estádio Baenão, em Belém.

Rafael Ribeiro fez uma atividade leve à parte, enquanto o restante do grupo focou no aprimoramento das finalizações. Já em campo após uma semana da cirurgia no joelho, Geninho comandou confrontos entre atacantes e defensores, treinou chutes de fora da área e arremates de dentro dela, com os pés e a cabeça.

A atividade contou com a participação do zagueiro Kayron, que integra a equipe sub-20 e foi requisitado para completar o grupo no treinamento. Vale lembrar que Alisson Cassiano, jogador mais regular da zaga rubro-negra no começo da temporada, se transferiu para o Vila Nova.

O elenco do Vitória voltará a treinar na Toca do Leão na manhã de terça-feira (5). A viagem para Belém será na quinta-feira (7) à tarde.