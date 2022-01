Com presença do atacante Vinícius, reforços do Bahia são regularizados

De olho na estreia do time principal na temporada, neste sábado (22), às 17h45, contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, o Bahia vai poder utilizar os jogadores que foram contratados para 2022.

Com a abertura da janela de transferências nacionais, nesta quarta-feira (19), o tricolor conseguiu regularizar os seus reforços. Tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) os laterais Djalma e Jonathan e os volantes Willian Maranhão e Lohan - este último está integrado ao time de transição.

Além deles, foram publicados também os contratos do goleiro Danilo Fernandes, que renovou com o Bahia até o fim de 2022, e do atacante Clayson, que voltou ao clube após empréstimo ao Cuiabá. Apenas o volante Rezende, contratado junto ao Azuriz, ainda depende da regularização para poder jogar contra o Sampaio Corrêa.

Não ficam

Outros dois jogadores também apareceram no BID como atletas do Bahia, mas não vão ficar no tricolor. O atacante Saldanha será novamente emprestado ao JEF United, do Japão.

Já o também atacante Vinícius, que disputou a última Série B pelo Náutico, acertou com o tricolor por duas temporadas, mas será repassado por empréstimo ao Goiás até o fim do ano. O Bahia alega que não tem condições de bancar o salário do jogador já que estará disputando a segunda divisão.