Com previsão de 130 eventos, Centro de Convenções de Salvador é inaugurado

As fitas gigantes do Senhor do Bonfim saindo do teto não podiam ser mais representativas de Salvador. Com 38 mil metros quadrados construídos, capacidade para até 14 mil pessoas na área interna e direito a projeções do Pelourinho, o novo Centro de Convenções de Salvador foi inaugurado ontem à noite, na Orla da Boca do Rio.

Nomeado em homenagem ao senador Antonio Carlos Magalhães, o centro de convenções já tem cerca de 130 eventos previstos para acontecer até 2022. Outros 20 já foram agendados. O equipamento foi apresentado em um evento fechado para mil convidados, promovido pela GL Events, a concessionária que vai administrar o espaço pelos próximos 25 anos.

No próximo domingo (26), haverá a inauguração para o grande público, com show da cantora Claudia Leitte, além de Tio Paulinho e Lore Improta.

“Começamos a escrever um novo momento da economia da nossa cidade. O turismo é o mais importante motor da economia de Salvador”, anunciou o prefeito ACM Neto, em entrevista coletiva, pouco antes da solenidade de inauguração. O evento contou, ainda, com jantar e show da cantora Maria Bethânia.

De acordo com estimativas do trade turístico, desde 2015, quando o Centro de Convenções da Bahia foi fechado, o segmento do turismo perdeu R$ 500 milhões por ano. Hoje, Salvador ocupa a sexta posição entre os destinos do turismo de negócios do país. A meta, de acordo com a prefeitura e a GL, é fazer com que a cidade volte à terceira posição, posto que ocupava alguns anos atrás.

“Não há nenhum outro equipamento municipal desse porte no Brasil. Nós voltaremos ao roteiro do turismo de negócios do Brasil e do mundo”, disse o prefeito. “Com o novo Centro de Convenções, todos ganham, do dono de hotel ao motorista de táxi, de Uber, os bares, restaurantes. Todos estão otimistas. Havia uma demanda extremamente reprimida em Salvador porque os eventos estavam indo para outras cidades. Agora vão vir para cá”, completou.

Além do prefeito ACM Neto, outras autoridades participaram da entrevista coletiva - a exemplo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), do governador em exercício de São Paulo, Rodrigo Garcia, e do governador do Tocantins, Mauro Carlesse. Além disso, estavam presentes o vice-prefeito Bruno Reis (DEM), o presidente da Câmara Municipal, Geraldo Júnior (SD), o secretário municipal de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, e representantes da GL Events.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, explicou que a própria inauguração, dividida em dois dias, vem acontecendo de uma forma em que os espaços sejam testados.

“Salvador não poderia fazer um grande galpão como muitos centros de convenções. Esse centro dialoga com a arquitetura da cidade. É o único de grande porte no Brasil que fica à beira mar”.

O prefeito ACM Neto discursou no evento (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Marca ‘Salvador’

De acordo com o diretor-geral do Centro de Convenções de Salvador, Ludovic Moullin, o equipamento foi construído com duas “asas”, que são ambientes com cinco mil metros quadrados cada. Uma asa pode receber até 5 mil pessoas. Além disso, há 24 camarotes com vista para o mar. Foi implementado, ainda, um rooftop (cobertura) para até 300 pessoas.

“Posso confirmar que já é um sucesso. Fizemos tudo para tornar o equipamento mais atrativo. Vamos dar o pontapé nesse novo capítulo de eventos em Salvador”, garantiu o diretor-geral.

Para o presidente nacional da GL Events, Damien Timperio, a marca “Salvador” é mais forte e conhecida do que os próprios baianos imaginam.

“O que estamos fazendo hoje é reativar essa marca que tem um potencial extremamente forte. Estamos em 91 cidades do mundo e nossos escritórios em locais como Londres e Xangai vão captar eventos internacionais”, disse Timperio.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), que era esperado no evento, não pôde comparecer à inauguração. Em uma mensagem encaminhada ao prefeito ACM Neto, seu correligionário, Maia explicou que foi informado pela Força Aérea Brasileira que não poderia voar de Brasília a Salvador pelo mau tempo na rota.

“Mas desejo a você, Neto, toda sorte, como grande prefeito que é e também como presidente do nosso partido, o Democratas. Meus parabéns pela inauguração deste novo Centro de Convenções, sem dúvida é um grande marco que você deixará como legado, mais um grande feito seu para os soteropolitanos”, afirmou, em nota.

Já o presidente do Senado e do Congresso Federal, Davi Alcolumbre, lamentou a ausência de Maia e parabenizou ACM Neto pela construção do centro.

“Por isso, fiz questão de vir do Amapá te dar um abraço e tenho certeza de que nós todos, brasileiros, especialmente baianos e soteropolitanos estão felizes”.

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júlio, destacou a "força" do empreendimento. "Mais uma vez ganha a cidade, o turismo de negócios e o turismo religioso. O Centro vem em um momento muito importante desse processo".

Secretário de Obras e vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis destacou os benefícios para o turismo. “Vamos atrair milhares de turistas e fazer com que toda a cadeia seja ativada. Essa obra deixa legado porque acabam surgindo oportunidades de emprego no entorno”.

A promotor Licia Fabio acredita que todos os tipos de evento podem ser realizados no espaço. "Isso aqui, para o trade do entretenimento, vai ser a maravilha do mundo. Estamos super entusiasmados", admitiu.

No evento, o ex-secretário de Turismo da Bahia Paulo Gaudenzi, morto em 2019, foi homenageado com uma placa entregue à família.



Espaço tem busto e leva nome de ACM

Durante a inauguração do novo equipamento, foi entregue também um busto do senador Antonio Carlos Magalhães, que agora faz parte da decoração interna do Centro de Convenções. O senador também dá nome ao espaço, conforme determina lei 9.365/2018.

A denominação de ACM, como era nacionalmente conhecido, para o CCS - que oficialmente vai se chamar Centro de Convenções Salvador Antonio Carlos Magalhães - foi fruto do projeto de lei de autoria do vereador Kiki Bispo (PTB), aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito ACM Neto. O político baiano, que também foi prefeito de Salvador e governador do Estado, figura na lista dos homens públicos que fizeram história no Brasil.

ACM, que dá nome ao centro, foi homenageado com um busto (Foto: Betto Jr./CORREIO)

A peça foi confeccionada em tempo recorde pela artista Nanci Novais, que tem experiência na criação de bustos e medalhas, além de ser diretora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Segundo Nanci, uma peça como essa costuma ser feita em cerca de dois meses, mas foi concluída em um mês. A modelagem começou a ser feita no dia 20 de dezembro e foi concluída em 6 de janeiro. A peça foi finalizada em São Paulo e chegou anteontem a Salvador.

O busto pesa 50 quilos e mede 60 cm x 40 cm. Ele foi feito com base em fotografias e depoimentos.