Com promoção, Bahia inicia venda de ingressos para duelo contra o Athletico-PR 

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Athletico-PR, marcado para a próxima quarta-feira (22), às 19h30, na Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Depois de um dia de vendas exclusivas para os sócios, a partir deste domingo (19), todos os torcedores podem comprar o ingresso. O Esquadrão faz promoção e anunciou uma carga de 5 mil bilhetes, do setor Cadeira Superior, com preço de R$ 20.

Os outros setores seguem com o preço normal praticado pelo Esquadrão. Os ingressos podem ser adquiridos através do site da Fonte Nova, na bilheteria Sul do estádio (próximo ao Dique do Tororó) ou nas lojas Turma Tricolor, no Shopping Piedade e Multishop Boca do Rio.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

SÁBADO (18)

Internet – A partir das 11h (exclusivo sócios)

DOMINGO (19)

Internet – A partir das 7h (público geral)

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 14h

SEGUNDA E TERÇA (20 e 21)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

QUARTA (22)

Internet – Até 19h

Fonte Nova – A partir das 10h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 18h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 18h