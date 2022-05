Com promoção, Bahia inicia venda de ingressos para jogo contra a Ponte Preta

Em busca de recuperação na Série B do Brasileirão, o Bahia iniciou a venda de ingressos para o duelo contra a Ponte Preta, marcado para a próxima sexta-feira (20), às 21h30, na Fonte Nova, pela 8ª rodada da competição.

O tricolor anunciou promoção e vai comercializar 3 mil bilhetes no setor cadeira inferior ao valor de R$ 20 cada. O preço normal é de R$ 60.

Nesta segunda-feira (16), a venda ocorre de forma exclusiva para os sócios do clube sem acesso garantido, através do site da Arena Fonte Nova.

A partir de terça-feira (17), o público geral poderá adquirir as entradas. Com 13 pontos, o Bahia está na terceira colocação do Brasileirão. O Cruzeiro lidera o torneio, com 16 pontos, enquanto o Sport aparece na segunda colocação, com 14.