Com proposta da Turquia, Thaciano se despede do elenco do Bahia

Depois do zagueiro Juninho, mais um titular está de saída do Bahia. Emprestado pelo Grêmio, o meia Thaciano recebeu proposta de um clube da Turquia e encaminhou a sua saída do tricolor. Nesta terça-feira (13), o jogador esteve na Cidade Tricolor e se despediu dos companheiros. No acordo, o Bahia deve receber uma compensação financeira como taxa de vitrine.

A oferta dos turcos foi feita diretamente ao clube gaúcho, que aceitou os termos apresentados. Para manter Thaciano na Cidade Tricolor, o Bahia teria que cobrir a proposta.

Thaciano se despediu do elenco do Bahia na Cidade Tricolor (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Sem ele, Dado Cavalcanti vai ter que quebrar a cabeça para encontrar o substituto. Atualmente, o único meia que o Esquadrão conta no elenco é Thonny Anderson. O volante Matheus Galdezani também pode ser escalado na função.

Thaciano chegou ao Bahia em abril, emprestado pelo Grêmio. Ele não demorou muito para se encaixar no esquema do técnico Dado Cavalcanti e virou titular absoluto do Esquadrão, sendo peça importante na conquista do tetracampeonato da Copa do Nordeste.

Ao todo, o meia disputou 26 jogos e marcou cinco gols pelo clube baiano. A última vez que ele esteve em campo foi no último sábado (10), na derrota para o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão.