Com proximidade da janela, Enderson avalia contratações no Bahia: 'Precisamos'

Com a proximidade da abertura da janela de contratações, o Bahia se prepara para reforçar o elenco que disputa a Série B do Brasileirão. Durante a entrevista após o empate com o Grêmio, no último domingo (3), o técnico Enderson Moreira foi questionado sobre a chegada de novos atletas.

Apesar de não citar quais posições o Bahia busca, o treinador confirmou que as negociações estão em andamento e, em breve, o Esquadrão deve fazer os anúncios. A janela de contratações do segundo semestre abrirá no dia 18 de julho. Os clubes das séries A e B vão ter até o dia 15 de agosto para fazer incorporações. O período é uma novidade criada pela CBF na atual temporada.

"Acho que a gente precisa, sim [de reforços]. A diretoria está nisso. É uma oportunidade para qualificar o elenco. Temos um bom grupo, mas podemos ganhar jogadores que vão nos ajudar nessa caminhada, que é muito longa. Não podemos nos contentar com o que foi feito até agora, temos que pensar em mais. Vamos sim buscar peças que possam encaixar na equipe, que possam nos deixar ainda mais competitivos", analisou o treinador.

Entre os tricolores, há a expectativa da contratação de pelo menos um lateral direito e um centroavante para disputar posição com Rodallega. Na atual temporada, o Bahia contratou 15 jogadores. Nove chegaram exclusivamente para a Série B.

Dos 15 atletas que desembarcaram na Cidade Tricolor em 2022, dois não fazem mais parte do elenco. O volante Willian Maranhão foi negociado ao Santos. Já o zagueiro Henrique foi emprestado para o Altos-PI, equipe que disputa a Série C do Brasileirão.

"Acho complicado falar de situações sem ter algo resolvido. Prefiro não falar de posições. Quando eu cheguei já havia um movimento. Aliás, o Brasil todo está se movimentando, porque é a última chance para contratar nessa temporada. Temos uma base e queremos que os jogadores novos tragam energia e qualidade para nos ajudar", continuou Enderson.

Recentemente o diretor de futebol do Bahia, Eduardo Freeland, confirmou que o tricolor deve fazer entre três e cinco contratações para a sequência da temporada. De acordo com Freeland, um dos reforços já está engatilhado. Uma outra peça está em negociação avançada.

"Eu sei que o torcedor é sedento por isso. É um ponto relevante, não tenho dúvida. Posso dizer que a gente já tem uma contratação muito engatilhada. Outra, encaminhada", explicou Freeland em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia.

"Nossa intenção não é fazer muitas contratações. Acreditamos que de três a cinco jogadores devem chegar para elevar o coletivo e nos ajudar a buscar nossos objetivos. A gente precisa lembrar que ainda passamos por um momento financeiro delicado e que precisamos ser assertivos", completou Freeland.