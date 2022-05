Com quatro baixas, Vitória começa preparação para jogo contra Aparecidense

Fabiano Soares terá uma semana inteira para trabalhar o elenco do Vitória. O rubro-negro só volta a entrar em campo na próxima segunda-feira (9), às 20h, quando visita o Aparecidense, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia. Contratado na semana passada, o novo treinador terá tempo para conhecer melhor o grupo e fazer ajustes.

Após o triunfo por 1x0 contra o Manaus, sábado (30) passado, no Barradão, o elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira (2), quando iniciou os preparativos para o jogo diante da equipe goiana. Os titulares participaram de atividades regenerativas. Os demais fizeram treinos técnicos e táticos comandados por Fabiano Soares.

Quatro jogadores ficaram entregues ao departamento médico. Os zagueiros Ewerton Páscoa e Rafael Ribeiro, o lateral direito Alemão e o volante Alan Santos fizeram tratamento com os fisioterapeutas do clube.

Ewerton Páscoa está com a coxa direita lesionada, assim como Rafael Ribeiro. O lateral direito Alemão está com dor nas costas e, único entre eles a ter atuado contra o Manaus, Alan Santos está com um processo inflamatório na sola do pé direito. O volante, escalado improvisado como zagueiro, precisou ser substituído por Mateus Moraes ainda no primeiro tempo.

O treino de hoje foi apenas o primeiro dos sete treinamentos que o Vitória tem até o jogo contra o Aparecidense. A viagem para Goiânia está programada para domingo (7).