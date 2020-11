Com Quixadá e L. Cândido, Vitória treina de olho no Figueirense

O técnico Eduardo Barroca comandou novo dia de treinos do Vitória, na manhã desta terça-feira (10), na Toca do Leão, de olho no duelo contra o Figueirense. O jogo, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão, acontece na quinta (12), às 21h30, no Barradão.

Recuperados de lesão, o volante Lucas Cândido e o meia Juninho Quixadá participaram das atividades normalmente. O atacante Alisson Farias, por sua vez, iniciou a fase de transição, enquanto Ewandro correu em torno dos campos.

Já o lateral-direito Van foi encaminhado para exame de imagem. No último sábado (7), ele se queixou de desconforto na coxa direita e ficou fora da derrota para o Sampaio Corrêa, por 2x1, no último domingo (8).

O treinamento desta terça-feira começou com nova rodada de testes de covid-19. Depois, os jogadores foram divididos em dois grupos. Os atletas que foram titulares na rodada passada fizeram atividade com menos intensidade, voltada para a troca de passes. Os demais participaram de treino técnico em campo reduzido. Na quarta-feira (11), o Vitória encerra a preparação para encarar o Figueirense.