Com reajuste, ingressos para Bahia x Corinthians estão à venda

O Bahia iniciou a venda de ingressos para a estreia no Brasileirão, domingo (28), às 16h, na Fonte Nova, contra o Corinthians, com surpresa no bolso do torcedor. O valor dos bilhetes sofreu reajuste para a sequência da temporada.

Houve reajuste na Cadeira (antigo Norte / Leste), que passou de R$ 50 para R$ 60; na Cadeira Especial, que subiu de R$ 70 para R$ 80; e no Lounge, que passou de R$ 140 para R$ 160. O valor mais barato continua sendo R$ 25 (meia-entrada no setor Cadeira superior).

Os sócios do Bahia que não têm acesso garantido vão pagar valor único nos ingressos na compra presencial. O setor cadeira e cadeira intermediária ficam por R$ 40, enquanto os superior norte e superior leste custam R$ 35. Já o setor Lounge permanece com valor de R$ 160. Já na compra online, o desconto segue de 50%.

Nesta quarta-feira (24), os ingressos estão sendo vendidos apenas no site da Fonte Nova. A partir de quinta (25), os bilhetes vão ser comercializados também nos pontos físicos como o Balcão de Ingressos, nos shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista; na loja Turma Tricolor, no Multishop Boca do Rio; no Espaço Tricolor, no Shopping Estrada do Coco; e na loja Atlética Sport Club, localizada no Mercantil Rodrigues do bairro da Calçada.

Antes da estreia no Brasileirão, o Bahia entra em campo contra o Londrina, nessa quinta-feira, às 19h15, no estádio do Café, pelo segundo jogo da quarta fase da Copa do Brasil. O tricolor venceu por 4x0 na Fonte Nova e pode perder por até três gols de diferença que avança às oitavas de final da competição.