Com recorde de 881 mortes em 24h, Brasil alcança 12.400 óbitos por covid-19

O Brasil registrou um novo recorde no número de mortes diárias em decorrência do coronavírus. Nas últimas 24 horas, o país confirmou 881 óbitos e alcançou o total de 12.400 vítimas fatais por causa da covid-19. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (12), pelo Ministério da Saúde. Até então, a maior marca havia sido de 751 falecimentos, notificados na última sexta-feira (8)

Apesar da pasta ter incluído as 881 mortes em seu balanço atual, somente 206 (23,38%) aconteceram nos últimos três dias. Elas foram divulgadas agora pois só foram inscritas nestas 24 horas, após a conclusão da investigação. Há outros 2.050 óbitos em análise.

O boletim do Ministério da Saúde também contabiliza 177.589 casos confirmados da covid-19 no Brasil, com 9.258 novas infecções registradas. No levantamento anterior do governo, na segunda-feira (11), o total de contaminados era de 168.331, com 11.519 fatalidades. Assim, o crescimento no número de diagnósticos foi de 5,4%, enquanto o aumento na quantidade de mortes é de 7,6%.

Entre os casos de covid-19 totais no país, 72.597 pessoas já são consideradas recuperadas (40,9%). Outros 95.593 doentes (52,1%) estão em acompanhamento. Os 7% restantes correspondem aos óbitos.

Na lista de estados com o maior número de contaminados com o novo coronavírus, São Paulo lidera, com 47.719 pacientes. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (18.486), Ceará (18.412), Pernambuco (14.309) e Amazonas (14.168).

Os cinco estados aparecem, na mesma ordem, na lista de locais com maior quantidade de mortes por covid-19: São Paulo (3.949), Rio de Janeiro (1.928), Ceará (1.280), Pernambuco (1.157) e Amazonas (1.098).