Com referências a Caetano, Bethânia e Gil, vem aí o filme Meu Nome é Gal

Gal Costa e os atores e atrizes que vão participar do filme ( Montagem de Eduardo Bastos da equipe do Correio)

A cantora Gal Costa, que estará se apresentando dias 12 e 13 de março no Teatro Castro Alves, com o show As Várias Pontas de Uma Estrela, comemora o início das gravações do longa-metragem Meu Nome é Gal - o filme que deve estrear nas telonas em 2023. Com direção de Dandara Ferreira (filha do ex-Ministro da Cultura Juca Ferreira), a trama vai retratar a vida da jovem Maria da Graça Costa Penna Burgos, que morava em Salvador, no bairro da Graça, nos anos 1960 e chegou ao estrelato em todo o Brasil junto com seus amigos baianos ilustres. Primeiro, com o show Nós Por Exemplo, no Teatro Vila Velha. Depois nos Festivais da Record e no movimento tropicalista. Gal Costa será interpretada por Sophie Charlotte. No papel de Caetano Veloso, Rodrigo Lelis; no de Gilberto Gil, Dan Ferreira, enquanto a própria diretora Dandara será Maria Bethânia.

Brown e os personagens Paxuá e Paramim (Divulgação)

Brown vai lançar novo clipe da turma de Paxuá e Paramim

O novo clipe de animação da turma de Paxuá e Paramim, projeto infantil do músico Carlinhos Brown focado em mensagens de preservação do meio ambiente, já tem data de lançamento: 11 de março. Dessa vez, ganhou animação inédita a música Quem Disse, composição assinada por Brown e Arnaldo Antunes, que é parte do repertório do álbum Paxuá e Paramim em: A Floresta dos Rios Voadores, com a participação da cantora, compositora e arte-educadora Milla Franco. O clipe poderá ser conferido no canal do Youtube e nas redes sociais do projeto.





Paulinho Boca de Cantor (Foto: Paula Alfamor - Divulgação)

Acabou Chorare em São Paulo

A entrevista de Paulinho Boca para o Baú do Marrom, publicada há 15 dias na edição online do CORREIO, rendeu frutos. O cantor e compositor foi convidado para se apresentar dia 23, a partir das 20h30, no Teatro Sérgio Cardoso, equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerido pela Amigos da Arte.

Com entrada gratuita, ele vai reproduzir o repertório do histórico disco Acabou Chorare, que está comemorando 50 anos em 2022. Além de dirigir cantar e tocar percussão, Paulinho será acompanhado por Carlinhos Marques (violão e vocal), Cesário Leony (baixo), Victor Brasil (bateria) e Kakau Araújo (guitarra).

Banda Chicafé comemora 25 anos

As comemorações pelos 25 anos da banda Chicafé, comandada pelo cantor Dinão, continuam na terça-feira, dia 22, a partir das 19h, no Largo Tereza Batista (Pelourinho). O show integra o projeto Baianô de Verão, que tem a proposta de revitalizar o axé. A entrada é gratuita.

TUM-TUM-TUM*

* Em sua 8ª edição, com entrada gratuita, o Bailinho do Bela vai acontecer no dia 27 de fevereiro em duas sessões, das 16h às 17h30 e das 18h às 19h30, no Shopping Bela Vista. O evento contará com minitrio de Tio Paulinho, pintura, escultura de balões, DJ e muitas brincadeiras. O bailinho será realizado na Champion Multiarena, localizada no terraço do shopping (G3).

* No mês de junho, Leandro Brito (dono do maior canal de pagode do Youtube, que leva seu nome) e sua equipe devem aterrisar no Nordeste (Salvador incluída), para gravar audiovisuais de diversos artistas do gênero. Para isso, ele criou seu próprio selo. Nesta semana, ele começou com o cantor e compositor Délcio Luiz, no Rio de Janeiro.

* Amanhã, Lucas e Orelha lançam a primeira parte de seu projeto audiovisual com a participação de Belo. O EP Faz Parte chega em todos os tocadores e com clipe das quatro faixas no Youtube pela gravadora Mousik. Só para lembrar a dupla: foi vencedora do programa SuperStar, da TV Globo, em 2015.