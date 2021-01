Com reforço da base, Bahia finaliza preparação para pegar Grêmio

Depois de quase uma semana de preparação, o Bahia está pronto para encarar o Grêmio, em partida que será realizada nesta quarta-feira (6), às 19h15, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta terça-feira (5), o elenco tricolor fez o último treino antes do duelo. No Clube da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, o técnico Dado Cavalcanti comandou um trabalho tático com o time considerado titular, corrigindo o posicionamento da equipe.

O time que entra em campo contra o Grêmio vai ter mudanças. Logo de cara, Dado não poderá contar com o zagueiro Juninho e o volante Gregore, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já o lateral esquerdo Juninho Capixaba está fora por pertencer ao time gaúcho.

A principal novidade na equipe deve ficar por conta da entrada do garoto Thiago no time titular. Promessa das categorias de base, ele foi destaque na Copa do Brasil sub-20, sendo artilheiro do torneio com seis gols.

Uma provável escalação do Bahia tem: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Anderson Martins e Matheus Bahia; Ronaldo, Edson (Ramon), Daniel e Ramírez; Thiago e Gilberto.

Outra novidade entre os relacionados foi o atacante Marcelo, do time sub-20. O garoto também foi integrado a delegação no Rio de Janeiro. No último domingo (3), ele marcou um dos gols do Bahia no empate por 3x3 com o Vasco na final da Copa do Brasil, em São Januário.

Após o treino no Rio de Janeiro, o Esquadrão seguiu para o Rio Grande do Sul, local da partida com o Grêmio.

Com 28 pontos, o Bahia precisa voltar a vencer para tentar se distanciar da zona de rebaixamento. O tricolor é o atual 16º colocado da Série A e acumula seis derrotas consecutivas na competição. Já o Grêmio é o quinto colocado, com 45.