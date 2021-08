Com reforço de Mugni, Bahia está pronto para encarar o Atlético

O Bahia está pronto para mais uma decisão na Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira (3), o tricolor realizou o último treino antes de pegar o Atlético-MG, adversário desta quarta-feira (4), às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio.

O duelo vai ser disputado no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O Esquadrão cumpre punição pela briga na final do Nordestão.

Na Cidade Tricolor, o técnico Dado Cavalcanti fez os últimos ajustes na equipe. Regularizado, o meia argentino Lucas Mugni pode ser a novidade na equipe. Dado não poderá contar com o volante Jonas, que sentiu a coxa contra o Sport. O atacante Maycon Douglas, que já atuou na competição pelo ABC, também está fora.

Apesar do treinador não ter indicado a equipe que vai começar o confronto, não será surpresa se o Bahia colocar em campo uma equipe bastante modificada. Sem vencer há cinco jogos, o tricolor vive crise e Dado prometeu "pensar fora da caixa" para buscar as soluções.

Além do momento turbulento, o Esquadrão ainda vai precisar derrubar uma grande vantagem do Atlético-MG para seguir vivo na Copa do Brasil. Como perdeu o primeiro jogo por 2x0, o clube baiano terá que vencer por três gols de diferença para avançar às quartas de final, ou por dois gols para levar a decisão para os pênaltis.