Com reforço na defesa, Bahia inicia preparação para enfrentar o Grêmio

De volta aos treinos, o Bahia iniciou os preparativos para o duelo com o Grêmio, marcado para este domingo (3), às 16h, na Fonte Nova, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão.

Na Cidade Tricolor, o técnico Enderson Moreira reuniu os jogadores e outros funcionários para uma conversa. Entre os assuntos abordados, Enderson ressaltou a importância do triunfo sobre o Brusque, fora de casa.

Logo depois, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos em Santa Catarina fizeram um trabalho de recuperação. O resto do elenco realizou um treino de força na academia.

Na segunda parte do dia, os atletas foram para o campo. Enderson Moreira comandou um treino tático com os reservas. A atividade contou ainda com a presença de jogadores do time sub-20. Recuperado de lesão, o zagueiro Didi treinou normalmente. O volante Rezende, que deixou o campo contra o Brusque reclamando de dor, também participou do trabalho.

Em outra parte do CT, os titulares fizeram um treino técnico com foco na posse de bola. Em recuperação de lesões, o lateral direito Jonathan e o meia-atacante Marco Antônio ficaram na transição.