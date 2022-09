Com reforço na defesa, Bahia se prepara para enfrentar o Criciúma

Depois de vencer o Tombense por 3x1, no último sábado (3), o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Criciúma. A partida será disputada na quinta-feira (8), às 19h, no estádio Heriberto Hülse, pela 29ª rodada da Série B.

Na manhã desta segunda-feira (5), os jogadores realizaram um trabalho físico na academia. Logo depois os atletas foram para o campo e participaram de um treino de cruzamentos e finalizações.

Enderson ainda aproveitou para dividir o elenco em duas equipes com dez jogadores cada e comandou uma atividade tática. Para o jogo contra o Criciúma, o Esquadrão terá pelo menos um reforço. O lateral Luiz Henrique está à disposição após cumprir suspensão.

Último contratado pelo Bahia, o atacante Caio Vidal participou normalmente do treino. Ele ainda não estreou com a camisa tricolor.

Por outro lado, o Enderson Moreira tem pelo menos três desfalques certos. Matheus Bahia e Danilo Fernandes tiveram lesões constatadas e não atuam mais na atual temporada. O zagueiro Luiz Otávio é outro que está em recuperação no departamento médico.