Com reforço no meio-campo, Bahia inicia preparação para pegar a Chapecoense

Depois de amargar o empate por 2x2 com o Operário no último sábado (24), o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com a Chapecoense. A partida será disputada na sexta-feira (30), na Arena Condá, em Chapecó.

Na manhã desta segunda-feira (26), o Esquadrão se reapresentou no CT Evaristo de Macedo. O dia iniciou com uma conversa entre os jogadores e o técnico Enderson Moreira. O Bahia acumula três partidas sem vencer na Série B.

Depois de um treino na academia, os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Operário fizeram uma atividade regenerativa. O restante do elenco foi para o campo e Enderson aplicou um trabalho tático.

Contra a Chapecoense, o Bahia terá o retorno do meia Daniel. Ele cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada. Por outro lado, o atacante Rodallega, que foi expulso nos minutos finais do jogo com o Operário, está suspenso.

Com 52 pontos, o Esquadrão é o terceiro colocado da Série B. O tricolor está a sete pontos do Londrina, 5º na tabela de classificação.