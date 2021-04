Com reforços, Bahia encerra preparação para decisão com Fortaleza

O Bahia está pronto para mais uma decisão pela Copa do Nordeste. Na tarde desta sexta-feira (23), o Esquadrão realizou o último e único treino antes da partida contra o Fortaleza, neste sábado (24), às 20h30, no Castelão, pela semifinal do Nordestão.

No CT do Ceará, os jogadores que atuaram menos de 45 minutos no empate com o City Torque, pela Sul-Americana, foram para o campo e participaram de um treino tático e cobranças de pênalti.

Já o time titular ficou na academia. Os atletas fizeram um treino especial de recuperação com os fisioterapeutas.

Para o jogo no Ceará, o técnico Dado Cavalcanti ganhou três reforços. Rossi, Gabriel Novaes e Jonas se juntaram ao elenco. O primeiro será titular, já os outros dois vão ficar como opção no banco de reservas.

Como o semifinal do Nordestão é disputada em jogo único, o Bahia precisa vencer o Fortaleza para avançar à final. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será definido nos pênaltis.