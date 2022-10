Com renovação de Tréllez, Vitória mantém time base para 2023

O torcedor do Vitória que acompanhou o clube do coração na reta final da Série C do Brasileiro sabe de cor o time titular que conquistou o acesso sob o comando de João Burse. O técnico deu sequência a seus escolhidos, criou uma identidade para o rubro-negro e poderá mantê-la no começo da próxima temporada.

Essa semana, o Leão oficializou a renovação do contrato do centroavante Santiago Tréllez. Com isso, sete dos 11 jogadores escalados no último jogo deste ano estão garantidos em 2023. E é quase certo que esse número vai aumentar, já que a negociação com o volante Léo Gomes está encaminhada e deve ser concretizada nos próximos dias.

Dalton, Marco Antônio, Dionísio, Eduardo, Gabriel Honório, Tréllez e Rafinha foram titulares no empate em 1x1 com o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém, dia 24 de setembro, quando o Vitória comemorou o retorno à Série B do Brasileiro, e também poderão iniciar em campo na próxima temporada.

Todos eles se apresentarão na Toca do Leão em 28 de novembro, quando o Vitória iniciará a pré-temporada 2023. O rubro-negra estreia no ano que vem em 5 de janeiro, na pré-Copa do Nordeste. As renovações de contrato do goleiro Dalton e do atacante Rafinha, artilheiro do time com oito gols, foram acertadas anteriormente, na primeira semana de outubro.

Alemão, Ewerton Páscoa e Iury também foram titulares no jogo derradeiro do Vitória, mas, por opção do clube, não tiveram seus vínculos renovados. O Leão foi representado contra o Paysandu na ocasião por: Dalton, Alemão, Ewerton Páscoa (Zé Vitor), Marco Antônio e Iury (Alisson Santos); Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório (Luidy), Tréllez (Dinei) e Rafinha (Hitalo).

Dos que entraram no decorrer do jogo, Zé Victor, Luidy e Dinei, que se aposentou, já não fazem mais parte do elenco. Os demais têm contrato pelo menos até o final do Campeonato Baiano, caso do meia-atacante Gabriel Honório.

Levando em consideração que a negociação com Léo Gomes está encaminhada, o técnico João Burse poderá escalar no começo de 2023 a mesma formação no meio-campo e ataque. Precisará repor apenas as laterais e o parceiro de Marco Antônio na zaga.

Para a lateral esquerda já há duas opções no elenco. Vicente e Guilherme Lazaroni passaram por cirurgia esse ano e ficarão à disposição após liberação dos departamentos médico e físico. Para a zaga, além de Carlos, oriundo da base, há a possibilidade de retorno de João Victor, que está emprestado ao Guarani. Além disso, a diretoria rubro-negra já adiantou que pretende contratar de seis a oito reforços. Estão previstos dois laterais direitos, um lateral esquerdo, dois zagueiros, além de atacante de beirada e um centroavante.