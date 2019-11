Com reservas em campo, Bahia volta aos treinos no Fazendão

Com pouco tempo para lamentações, o Bahia voltou aos treinos na tarde desta quinta-feira (7), no Fazendão, e iniciou a preparação para encarar o Flamengo, neste domingo (10), às 18h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Um dia depois do empate por 1x1 com a Chapecoense, na Fonte Nova, apenas os reservas foram para o campo do Fazendão e trabalharam sob as orientações do técnico Roger Machado.

O treinador comandou um trabalho técnico e os atletas aproveitaram o dia para aprimorar as jogadas de finalizações. Dos atletas que jogaram mais de 45 minutos contra a Chape, apenas o goleiro Douglas foi para o campo. O resto do grupo fez um trabalho regenerativo.

O lateral Giovanni sentiu dor no tendão durante o aquecimento e deixou o treino mais cedo. Ele vai passar por exame para saber se há lesão.

Quem também passou por exame foi o meia-atacante Marco Antônio. Ele sofreu uma entorse durante o jogo contra a Chapecoense e virou dúvida para pegar o Flamengo.

Nesta sexta-feira (8) o elenco tricolor volta aos treinos de olho no Flamengo. No sábado (9), a delegação embarca para o Rio de Janeiro, local da partida.