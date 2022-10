Com retorno de Davó, Bahia está pronto para enfrentar o Brusque

O Bahia está pronto para encarar o Brusque. A partida será neste sábado (8), às 16h, na Fonte Nova, pela 34ª rodada da Série B. Na manhã desta sexta-feira (7), o Esquadrão realizou o último treino antes do duelo.

No CT Evaristo de Macedo, a novidade ficou por conta do atacante Matheus Davó. Recuperado de lesão, ele treinou normalmente e está à disposição de Eduardo Barroca. Artilheiro do Bahia na Série B, com oito gols, o jogador foi desfalque no empate com o Novorizontino.

Além de Davó, o também atacante Everton está de volta após cumprir suspensão. Por outro lado, Barroca não contará com o volante Emerson Santos, suspenso. Em recuperação de lesões, Matheus Bahia e Ytalo também desfalcam a equipe.

O treinador não divulgou a escalação que vai iniciar a partida contra o Brusque, mas não será surpresa se ele realizar mudanças. Além da entrada de Davó, Marcinho não tem vaga garantida na lateral direita. André disputa a posição. Outro que desponta como opção é o atacante Caio Vidal.

Com 53 pontos, o Bahia está na terceira colocação da Série B. O Esquadrão vence há cinco jogos e precisa quebrar o jejum para não se complicar na luta pelo acesso.