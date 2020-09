Com retorno de Nino Paraíba, Bahia treina de olho no Botafogo

De olho no confronto com o Botafogo, o Bahia voltou aos trabalhos com foco na partida contra o alvinegro, nesta quarta-feira (30), às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Já na capital carioca, o elenco do Bahia treinou na tarde desta segunda-feira (28), no campo da Aeronáutica. Depois do trabalho físico, os jogadores participaram de uma atividade tática sob o comando de Mano Menezes.

Os jogadores que atuaram menos de 45 minutos na derrota para por 1x0 para o Athletico, no último sábado (25), realizaram ainda um treino de ataque contra defesa e aprimoraram jogadas de cruzamento e finalizações.

Substituídos por problemas médicos, os atacantes Gilberto e Élber realizaram exames em uma clínica no Rio de Janeiro. Os dois são dúvidas para o confronto com o Botafogo.

Quem está à disposição de Mano Menezes é o lateral direito Nino Paraíba. Ele cumpriu suspensão na última rodada deve voltar ao time titular.

Nesta terça-feira (29), o Bahia faz o último treino antes da partida. O Tricolor soma apenas nove pontos em 11 jogos no Brasileirão e ocupa a lanterna do Brasileirão. Já o Botafogo é o 18º, com 11 pontos.