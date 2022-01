Com retornos de Marco Antônio e Luiz Otávio, Bahia volta aos treinos

Em ritmo de pré-temporada, o elenco do Bahia voltou aos treinos na manhã deste domingo (9). As novidades ficaram por conta dos retornos do meia Marco Antônio e do zagueiro Luiz Otávio.

Recuperado da conjuntivite, Marco Antônio passou por avaliações médicas e físicas e depois fez um trabalho na academia com o auxílio do preparador Roberto Nascimento. Marco Antônio foi um dos destaques no acesso do Botafogo à Série A e volta ao Bahia após empréstimo.

Já o zagueiro Luiz Otávio, que terminou a temporada passada como titular da defesa do Esquadrão, se reapresentou depois do restante do grupo. Ele foi liberado para o Bahia para resolver problemas particulares. O zagueiro foi para o campo e fez a primeira atividade com bola.

O restante do elenco trabalhou as finalizações. O treino foi comandado pelos auxiliares Alexandre Faganello e Bruno Lopes. O técnico Guto Ferreira está em curso na CBF e tem chegada em Salvador prevista para este domingo. Ele deve assumir os trabalhos a partir de segunda-feira (10).

A estreia do Bahia na temporada 2022 será no próximo sábado (15), às 16h, contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, pelo Campeonato Baiano. Nesta partida o tricolor será representado pelo time de transição. A equipe principal vai entrar em ação a partir do dia 22, quando o Esquadrão recebe o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste.