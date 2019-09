Com retornos, Vitória está pronto para encarar o Bragantino

Depois de quatro dias de treino, o Vitória está pronto para encarar o Bragantino, líder da Série B do Brasileirão, neste domingo (29), às 16h, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Na manhã deste sábado (28), o elenco do Leão treinou na Toca e encerrou a preparação para a partida.

Em campo, o técnico Geninho comandou um treino técnico, parando o trabalho em alguns momentos para corrigir o posicionamento dos atletas. Antes do fim da atividade, os jogadores ainda aprimoraram as jogadas de bolas paradas.

Para a partida contra o Bragantino, Geninho vai ter os retornos do lateral-direito van e do volante Rodrigo Andrade. O zagueiro Everton Sena, com um desconforto na coxa, segue vetado.

Logo após o treino a delegação rubro-negra embarcou para São Paulo, local da partida. Com 25 pontos, o Vitória entrou na zona de rebaixamento após os triunfos de Vila Nova e Criciúma e agora ocupa a 18ª colocação da segundona. O Leão precisa vencer para deixar o Z4.

Confira os relacionados para a partida:

Goleiros

Martín Rodriguez

Ronaldo

Laterais

Capa

Chiquinho

Matheus Rocha

Van

Zagueiros

Dedé

Bruno Bispo

Ramon

Volantes

Baraka

Léo Gomes

Lucas Cândido

Rodrigo Andrade

Meias

Felipe Gedoz

Ruy

Atacantes

Anselmo Ramon

Felipe Garcia

Jordy Caicedo

Wesley