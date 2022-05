Com Rodallega em campo, Bahia treina de olho em confronto com o Tombense

Cada vez mais perto de voltar a ficar à disposição no Bahia, o atacante Hugo Rodallega voltou a treinar com os companheiros. Na manhã desta segunda-feira (23), o colombiano realizou um treino de força e potência em circuito em um dos campos do CT Evaristo de Macedo.

Rodallega está na fase final da recuperação de um estiramento muscular que sofreu na coxa e pode voltar a ser relacionado no confronto com o Tombense, nesta sexta-feira(27), em Minas Gerais.

Quem está totalmente recuperado da lesão na coxa é o argentino Lucas Mugni. O jogador está integrado ao elenco e vem treinando normalmente. Ele depende apenas da liberação dos preparadores físicos para voltar a entrar em campo.

Nesta segunda-feira, o elenco do Bahia voltou aos treinos e deu sequência na preparação para o jogo com o Tombense. Com desgaste muscular, o atacante Rildo e o lateral Luiz Henrique ficaram apenas na academia.

Para o confronto em Minas Gerais, o Esquadrão não terá o volante Rezende, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o técnico Guto Ferreira poderá contar com o meia Daniel, que cumpriu suspensão automática no triunfo sobre a Ponte Preta, por 2x1, na última sexta-feira (20), na Fonte Nova.