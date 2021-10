Com Rodriguinho, Bahia faz treino técnico focado no Corinthians

Depois de folgar no sábado (2), o elenco do Bahia retomou neste domingo (3) os preparativos para o jogo contra o Corinthians, válido pela 24ª rodada do Brasileirão. O técnico Diego Dabove comandou um treino técnico. A novidade foi a presença do meia Rodriguinho, que voltou a treinar com bola após se recuperar de contusão.

Já o zagueiro Conti e o atacante Marcelo Cirino, ambos em recuperação de lesão, fizeram um trabalho físico e técnico à parte. Rossi ainda realiza tratamento de fisioterapia, mas além de passar pelo departamento médico fez atividade de reforço muscular na academia e deu volta ao redor dos campos.

O jogo entre Bahia e Corinthians acontece na terça-feira (5), às 21h30, no estádio Itaquerão, em São Paulo. O tricolor amarga a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 23 pontos.

A equipe paulista vive momento bem distinto no campeonato. Na 6ª posição, com 34 pontos, o time comandado por Sylvinho tenta entrar no G4. O Flamengo soma 35 pontos e ocupa o 4º lugar.

O elenco do Bahia volta a treinar na manhã de segunda-feira (4) e viaja na sequência para São Paulo.