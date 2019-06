Com Rogério e sem Gilberto, Bahia treina de olho no Ceará

De olho na partida contra o Ceará, no próximo sábado (8), às 19h30, no Castelão, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã deste terça-feira (4) e iniciou a preparação para o duelo.

A boa notícia do dia ficou por conta do retorno de Rogério. Recuperado de um edema na coxa, ele treinou normalmente e está à disposição de Roger. Já Gilberto, com um incômodo muscular, ficou em tratamento na fisioterapia.

No Fazendão, o elenco fez um treino físico sob o comando dos preparadores Paulo Paixão, Luiz Andrade e Roberto Nascimento, na academia. Logo depois os atletas foram para o campo.

Quem atuou mais de 45 minutos no triunfo sobre o Grêmio deu apenas algumas voltas no campo. O restante do grupo participou de uma atividade com foco nos passes e chutes a gol. O trabalho foi comandado por Roger Machado.

O elenco tricolor volta aos treinos nesta quarta-feira (5), no Fazendão.