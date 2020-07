Com Rossi em campo, Bahia faz último treino antes de pegar o Ceará

O Bahia está pronto para o primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste, contra o Ceará, que acontece neste sábado (1º), às 16h, no estádio de Pituaçu.

Na tarde desta sexta-feira (31), o elenco tricolor realizou o último treino antes da partida e o técnico Roger Machado ganhou uma boa notícia.

O atacante Rossi treinou normalmente no campo e está liberado para ser relacionado para a partida. Rossi sofreu uma lesão na coxa durante os treinos na Cidade Tricolor e ainda não estreou na retomada do futebol durante a pandemia do novo coronavírus.

A tendência é de que o 'Búfalo' fique como opção para o treinador no banco de reservas.

Hoje, os jogadores que foram titulares nos jogos contra Confiança e Jacuipense, por Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, respectivamente, fizeram apenas um treino regenerativo.

O restante do elenco foi para o campo e o técnico Roger Machado comandou um trabalho de posse de bola e finalizações.

Para o jogo contra o Ceará, Roger Machado também não vai contar com o atacante Gilberto. Ele sofreu um estiramento no ligamento do joelho após receber pancada na goleada por 4x1 sobre o Náutico.

Assim, o Bahia deve iniciar o primeiro jogo da decisão com: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio e Rodriguinho; Élber, Clayson (Rossi) e Fernandão.