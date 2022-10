Com SAF no horizonte, Enderson fala sobre futuro no Bahia: 'O dono faz o que quer'

Com a missão de levar o Bahia para a Série A do Campeonato Brasileiro, Enderson Moreira está vivendo no tricolor uma situação semelhante à que passou no Botafogo entre o ano passado e o início da atual temporada. Campeão da Série B pelo alvinegro, o treinador foi desligado do cargo após o clube carioca se transformar em SAF.

Sem saber se ficará ou não no Bahia em 2023, quando o clube baiano também poderá ser uma SAF - o Esquadrão tem proposta de compra do Grupo City -, Enderson foi questionado sobre o assunto e garantiu que está tranquilo em relação a decisão que vai ser tomada. O treinador, no entanto, revelou mágoa com a forma como saiu do Botafogo.

“Eu já vim para cá sabendo disso, uma coisa tranquila. A mesma coisa é o Botafogo. Não há rancor, ressentimento. O clube tem um dono e a partir daquele momento ele faz o que ele quiser. No Botafogo a única coisa que aconteceu foi que a forma como o dono fez foi deselegante, não foi humanizada. Por tudo que aconteceu, eu poderia ter sido comunicado de forma diferente, não pela imprensa. É a única questão, não tenho nada”, disse.

“A mesma coisa é aqui, o City tem uma estrutura, know how maior, sabem fazer. Temos que desenvolver o trabalho, sem criar expectativas. Temos que fazer o Bahia cumprir o objetivo que é subir”, completou.

Curiosamente, além de Enderson Moreira, o diretor de futebol Eduardo Freeland também estava no Botafogo no ano passado e foi dispensado após a transformação do clube em SAF. Recentemente, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, disse que ainda não há planejamento sobre trocas no comando do futebol e da comissão técnica. As decisões só devem ser tomadas após o fim da Série B.

O trabalho de Enderson Moreira vem sendo questionado pelos tricolores. O Bahia está há quatro jogos sem vencer na Série B. Fora de casa, o time ainda não triunfou durante o segundo turno. Foram cinco derrotas e dois empates em sete partidas.

Apesar do desempenho, o Esquadrão está no G4 do Brasileirão. Com 52 pontos, a equipe é a terceira colocada.